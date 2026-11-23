O projeto de Camila Nebbia no Jazzfest Berlin 2026 conecta música, filmes e memórias de seu bisavô do Líbano à Argentina.

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Camila Nebbia, saxofonista e compositora argentina com sede em Berlim, colocou uma história familiar libanesa no centro de um projeto de grande escala. Ele fazia parte do programa Jazzfest Berlin de 30 de outubro de 2026, e fazia parte das memórias inéditas de seu bisavô Abraham Breide, que havia deixado o Líbano para a Argentina. Não se trata, portanto, de um próximo anúncio de concerto, mas sim de um esclarecimento desta abordagem artística.

Uma memória familiar, várias línguas

A apresentação do festival aproxima esta antiga partida da rota migratória de Nebbia para a Europa. A música dialoga com imagens de família tiradas em 8 e 16 mm, bem como com filmes que ela pintou e trabalhou com ácido. Andro Manzoni participa da dimensão visual do projeto. O programa anunciou dez músicos, incluindo Kit Downes, Lesley Mok e Ludwig Wandinger.

O link libanês aqui é baseado em uma história transmitida na família, não em uma pretensão de representar toda a diáspora. Os documentos de apresentação não especificam a aldeia original de Breide nem a data da sua partida. Nem são um relato de representação.

Do saxofone ao cinema

Nascido em Buenos Aires, Nebbia apresenta uma prática que vai além do único instrumento: improvisação, composição, artes visuais e programação ao lado. Seu curso de formação combina saxofone clássico com Astor Piazzolla conservatório, jazz com Manuel de Falla conservatório e cinema com Universidad del Cine. Esta última parte dá um contexto concreto ao lugar do filme em sua obra.

Sua atividade envolve também a criação de espaços coletivos. Ela é associada com Guillotina em Buenos Aires e Rios Desfigurados em Berlim, duas plataformas de concerto, e co-fundou a gravadora Lilailaila com Maria Grand e Marta Sánchez. Essas iniciativas colocam seu projeto familiar em uma prática contínua de colaboração, e não em um tributo isolado.

Um projecto no diálogo de Berlim

Em seu comunicado de imprensa de 10 de setembro de 2026, Jazzfest apresentou Nebbia entre os artistas estabelecidos em Berlim, cujas rotas ligam vários continentes e línguas musicais. A edição, organizada de 29 de Outubro a 1 de Novembro, reuniu no seu programa vinte e quatro formações e várias criações mundiais. A memória de Breide foi assim incluída em um festival explicitamente dedicado a circulação artística e questões de pertencimento.

Ilustração: detalhe de um saxofone fotografado em 2022. Esta imagem genérica não representa Camila Nebbia, seu instrumento, nem o concerto de Berlim. Foto: Caique Araujo / Pexels.

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