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O que podemos compartilhar com os vizinhos cuja fé não é compartilhada? Os escritos de Georges Khodr fazem a pergunta em dois lugares diferentes. Em uma intervenção teológica, ele questiona o que o cristão pode reconhecer em outras tradições. Em um texto sobre cidadania, ele perguntou o que pessoas de diferentes denominações poderiam decidir juntos. Ambas as abordagens começam a partir do desacordo, sem torná-lo um obstáculo para uma vida comum.

Em 1971, ler outras tradições sem remover diferenças

Em Adis Abeba, perante a comissão central do Concílio Ecuménico das Igrejas, o Metropolita do Monte Líbano fala da acção do Espírito para além das fronteiras visíveis da Igreja. Sua intervenção não coloca todas as crenças no mesmo plano. Propõe uma leitura cristã explícita: para Khodr, pode-se reconhecer em outros sinais da presença de Cristo sem pedir-lhes que adotem primeiro a linguagem da Igreja. O encontro, portanto, não implica que uma tradição se torne a cópia de outra.

Nas instituições, escrever a lei em conjunto

Em 11 de fevereiro de 2012, em um texto sobre religiões, confissões e secularismo, Khodr moveu a questão. Um crente pode obedecer aos requisitos espirituais em consciência; Como cidadão, participa igualmente na elaboração de leis com outros. O número de fiéis de uma confissão não é suficiente, em seu argumento, para legitimar a imposição de suas regras sobre todos. Já não se trata de uma leitura teológica da fé dos outros, mas das condições para uma decisão pública comum.

Da educação aos textos públicos

Um antigo professor de teologia pastoral e islamologia no Institut Saint-Jean-Damasceno em Balamand, Khodr levou estas questões em vários cenários, desde o ensino à escrita pública. VolumeCristão numa sociedade plural, estabelecido por Olga Lossky e publicado nas Edições do Cerf em 2025, oferece um ponto de entrada em francês. A leitura dos dois textos lado a lado permite distinguir o que Khodr tem da sua tradição daquilo que pede aos cidadãos que não o partilham: não acreditar da mesma maneira, mas decidir em pé de igualdade.

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