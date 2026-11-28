Vallourec vendeu mais tubos no terceiro trimestre, mas sua margem diminuiu. Os atrasos para o sul de Ormuz ainda pesam em suas previsões.

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Os volumes de tubos vendidos pela Vallourec recuperaram no terceiro trimestre de 2026, mas a sua rendibilidade diminuiu. Em suas contas publicadas sexta-feira, 20 de novembro, o grupo francês relata que o congestionamento dos portos ao sul do Estreito de Ormuz atrasou as entregas e o faturamento. Seu rendimento operacional bruto (GAR) é de US $ 181 milhões, para baixo 26% ano-a-ano.

Vallourec: mais tubos vendidos, menos margem

Vallourec vendeu 274.000 toneladas de tubos de julho a setembro, 12% mais do que no trimestre anterior. O volume de negócios do Grupo aumentou de 886 milhões de dólares para 956 milhões de dólares durante o mesmo período. Entretanto, a margem RBE caiu de 21,4% para 18,9%. Ao longo de um ano, as tonelagens diminuíram 10%, enquanto as receitas do grupo aumentaram de US$ 1,068 bilhões para US$ 956 milhões.

Esta mudança pode ser vista no ramo Tubos. Sua RBE por tonelada ficou em $592, em comparação com 722 no trimestre anterior. O grupo cita maiores custos logísticos no Oriente Médio, menores preços e composição de vendas, e um problema temporário em um subcontratante americano. A mina brasileira também pesou nas contas: Vallourec relata vendas de minério mais baixas, com base em preços mais baixos e fretes mais caros para a China.

No Médio Oriente, entregas tardias

O fabricante fornece tubos utilizados, nomeadamente, em poços de petróleo e gás. De acordo com sua gestão, a atividade de perfuração retomou em parte na região no terceiro trimestre. Mas no final do período, as expectativas nas docas interromperam o calendário de entrega. O grupo considera que a maior parte dos custos logísticos adicionais devem ser reembolsados nos próximos trimestres, sem quantificar essas restituições nos seus resultados.

As vendas dos tubos no Oriente Médio ascenderam a 183 milhões de dólares no terceiro trimestre, 4% mais do que no segundo, mas 14% menos de um ano antes. Aproximadamente $1 em cinco das vendas globais da indústria vêm desta região ao longo do trimestre. Este valor mede as vendas da Vallourec, não um declínio equivalente na perfuração ou no tráfego portuário regional.

Os atrasos no porto também pesarão no quarto trimestre

O grupo está olhando para uma RBE de $170 a $210 milhões no quarto trimestre. Esta gama pressupõe que os atrasos na atracação ao sul da Ormuz não aumentem mais e que a situação geopolítica não se deteriore significativamente. Para o conjunto de 2026, Vallourec prevê uma RBE de 760 a 800 milhões de dólares. O grupo não especifica o calendário para a recuperação das entregas nem os montantes que espera recuperar do frete. Os próximos resultados anuais estão previstos para o grupo em 26 de fevereiro de 2027.

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