Em 25 de novembro, Neuralink anunciou que tinha recebido luz verde da FDA para lançar o julgamento LINK. Slideshows não são válidos para venda.

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Movendo um cursor sem mover a mão já é possível para os participantes nos testes Neuralink. Em 25 de novembro, a empresa anunciou que tinha recebido luz verde da FDA para lançar LINK, um teste fundamental em pessoas com paralisia grave relacionada com a esclerose lateral amiotrófica (ALS). A autorização anunciada diz respeito ao teste, não à comercialização do implante.

O que o cursor faz

No sistema apresentado pela empresa, o implante registra sinais cerebrais associados à intenção de movimento. Um software toma um controle digital. As instruções dadas aos participantes são, por exemplo, imaginar um movimento de mão para direcionar o ponteiro. De acordo com Neuralink, os usuários de seus testes geralmente podem mover o cursor e simular cliques esquerdos, direitos e centrais de um mouse. O desempenho varia de participante para participante.

Isso permite que as demonstrações publicadas da empresa escolham um item na tela, comuniquem ou usem certos jogos. Funções como cadeira ou direção robótica do braço são testadas separadamente e não estão disponíveis para todos os participantes. A demonstração de um ponteiro não implica a recuperação de um movimento físico ou a leitura de pensamentos em geral.

O próximo teste foca no uso diário

Neuralink diz que depende de mais de 30 pessoas com sede nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido para estudos preliminares. Este total, comunicado pelo patrocinador, agrega vários ensaios. Não representa a força de trabalho LINK nem mede a eficácia do dispositivo em pessoas com ELA.

O novo teste deve examinar a segurança, a confiabilidade a longo prazo e a capacidade dos participantes de usar dispositivos digitais em suas vidas diárias. A empresa anunciou a abertura de inscrições. Não publicou resultados para este teste: as performances apresentadas até agora ainda não indicam quantos participantes serão capazes de realizar essas tarefas sozinho, quantas vezes ou por quanto tempo.

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