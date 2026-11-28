As urnas fecharam às 20h, após uma prorrogação de uma hora. Às 16 horas, a autoridade eleitoral anunciou 21,90 por cento de participação para municípios e 20,91% para wilayas.

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As urnas fecharam às 20h, após uma prorrogação de uma hora. Às 16 horas, a autoridade eleitoral anunciou 21,90 por cento de participação para municípios e 20,91% para wilayas.

As urnas locais fecharam sábado, 28 de novembro, às 20h. A Autoridade Eleitoral Nacional Independente, ANIA, estendeu a eleição em todo o país por uma hora. A contagem começou após o encerramento, na presença dos representantes da lista. Ainda não foi confirmado qualquer rendimento consolidado.

Duas cédulas e duas afluências

Os eleitores nomearam por cinco anos os membros das assembleias populares comunais e aqueles das assembleias populares wilaya, o nível provincial. As duas cédulas são registadas separadamente. Ao meio-dia, a ANIA anunciou uma participação de 9,16 por cento para municípios e de 8,76 por cento para wilayas.

Às 16h00, o presidente da autoridade, Saâd Arous, anunciou 5.306.824 eleitores para as comunas, de 24.236.959 registrados, e 5.068.978 eleitores para as assembleias de wilaya. Estes valores foram interrompidos quatro horas antes do encerramento e não constituem a taxa de participação no encerramento.

A contagem é feita nos escritórios

As 6.052 listas foram divididas em 5.624 listas comunitárias e 428 listas wilaya, de acordo com os dados fornecidos pela ANIE. A contagem é pública e continua até ser concluída em postos de votação. Os gabinetes móveis estão a retirar as suas cédulas no centro ao qual estão ligados. Os números de participação não indicam como os lugares serão distribuídos entre as listas.

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