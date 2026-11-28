Dois guardas de uma clínica médica sem fronteiras foram mortos em 27 de novembro em uma greve reivindicada pelo exército israelense. A ONG anuncia a suspensão dos cuidados neste domingo neste centro de Gaza.

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Dois guardas de uma clínica médica sem fronteiras foram mortos em 27 de novembro em uma greve reivindicada pelo exército israelense. A ONG anuncia a suspensão dos cuidados neste domingo neste centro de Gaza.

Médicos Sem Fronteiras anunciaram no sábado 28 de novembro a morte de Moath Yousef Ali Sobeh e Ahmed Sofyan Mohammed Abu Hassira, dois funcionários palestinos de sua clínica na cidade de Gaza. De acordo com a organização, eles estavam guardando o local, sem armas, quando um ataque de drone israelense atingiu o local na sexta-feira à noite.

Exército israelense reivindica greve

O exército israelita confirmou que tinham liderado a greve e que ambos estavam a trabalhar na clínica. Acusa-os de pertencer a grupos armados, incluindo o Hamas, e alega que nenhuma infra-estrutura médica foi danificada. A afiliação dos dois homens não foi confirmada de forma independente.

Pelo contrário, MSF afirma que a greve atingiu o recinto de uma estrutura médica ativa, identificável com seus logotipos e cuja localização tinha sido comunicada ao exército israelense. As fotos publicadas pela ONG mostram detritos no pátio e em um espaço de apoio psicológico para crianças. Eles documentam o estado da cena de acordo com MSF, sem estabelecer em si mesmos o curso da greve.

Um centro inaugurado desde abril de 2025

O tratamento será suspenso domingo, 29 de novembro, nesta clínica, informou MSF, sem especificar uma data de retomada. O centro realiza consultas pré-natais e pós-natais, cuidados com feridas, acompanhamento nutricional e consultas de saúde mental. A ONG relatou receber mais de 91.700 pessoas desde o início de 2026.

Segundo a contagem do MSF, 17 funcionários foram mortos em Gaza desde outubro de 2023. A organização solicita uma investigação independente sobre ataques contra cuidadores e instalações médicas.

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