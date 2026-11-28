Antes da retomada do debate de 2 de Dezembro, os recursos de cinco organismos de supervisão e o atraso das contas públicas permanecem no centro do orçamento libanês para 2027.

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O Comité das Finanças retomou a sua análise do projecto de orçamento para 2027 em 2 de Dezembro. Em 11 de Novembro, a Comissão aprovou as dotações de cinco organismos de fiscalização e solicitou a cada um que esclarecesse as suas necessidades. Nessa data, o seu Presidente, Ibrahim Kanaan, tinha colocado o último exercício do qual o Tribunal de Contas tinha concluído a sua análise em 2022.

A reunião de 11 de Novembro, que teve início às 10H30 em Beirute, centrou-se na Comissão de Alta Disciplina, na Comissão Nacional Anticorrupção, no Tribunal de Contas, na Inspecção Central e na Autoridade para os Contratos Públicos. A aprovação das suas dotações continua a ser uma fase de controlo parlamentar. Não significa que o orçamento do Estado seja finalmente aprovado ou que as exigências adicionais destes organismos sejam satisfeitas.

Orçamento 2027: cinco organismos de supervisão envolvidos

A Alta Comissão Disciplinar volta assim à trajectória orçamental após o adiamento das suas dotações no dia anterior. Em 10 de novembro, Ibrahim Kanaan recusou a aprovação deles na ausência de seu presidente. O relatório de 11 de Novembro menciona a participação do magistrado Rita Ghantous, acompanhado por um representante das contas da instituição.

As outras organizações também foram representadas. Georges Attieh participou no trabalho para a Inspetoria Central, Jean Ellieh para a Autoridade de Contratos Públicos. O Tribunal de Contas foi representado, nomeadamente, por Inam Boustany. Fawaz Kabbara e Ali Badran participaram da Comissão Nacional Anticorrupção. O Director-Geral das Finanças, Georges Maarawi, e o Director do Orçamento, Carole Abi Khalil, participaram na reunião.

As actas não publicam os montantes dos cinco envelopes aprovados. Por conseguinte, não permite o cálculo da sua progressão ou declínio a partir de 2026. Ele também indicou que certos pontos tinham sido reservados, sem fornecer uma lista detalhada. Apresentar esta sessão como uma melhoria de todas as capacidades de controle já adquiridas e custadas seria prematuro.

Médicos e engenheiros para recrutar

Ibrahim Kanaan tomou o exemplo da Inspetoria Central para explicar as dificuldades levantadas durante os intercâmbios. Referiu-se ao recrutamento em tempo integral de médicos e engenheiros para monitorar as administrações, com um salário de 800 dólares. Este número é um exemplo citado pelo deputado. Não descreve uma escala completa nem o salário de todo o pessoal das agências em causa.

Sua intervenção levanta a questão da atratividade de posições especializadas. O presidente da comissão contestou a possibilidade de manter esses profissionais nesse nível de remuneração. Associava igualmente a falta de recursos e de pessoal aos riscos do exercício do controlo. No entanto, na conclusão da reunião, não foram anunciados quaisquer ajustamentos específicos.

Por conseguinte, o pedido às agências excede a apresentação de um orçamento total. Kanaan pediu-lhes que identificassem as necessidades do pessoal, os recursos necessários e as disposições legais a alterar para melhorar o seu funcionamento. As instituições comunicaram necessidades e propostas durante os intercâmbios. A comissão aguarda uma apresentação escrita que poderá considerar antes de transmitir as suas conclusões à assembleia plenária.

Contas públicas permanecem tardias

O atraso nas contas finais foi outro ponto de discussão. Ibrahim Kanaan declarou que o Tribunal de Contas só tinha concluído a análise até ao exercício de 2022. Ele chamou a situação de um atraso de quatro anos. Essa avaliação não deve ser transformada em uma afirmação de que nenhuma conta pós-2022 existiria em qualquer jurisdição: diz respeito ao status mencionado nesta sessão.

O assunto já estava presente no início da revisão do orçamento de 2027. Em trocas anteriores, Kanaan levantou a falta de transmissão da conta final de 2025. O debate de 11 de Novembro relaciona agora este atraso com os meios das instituições que devem examinar as despesas públicas. As dotações solicitadas para o ano seguinte e o encerramento dos anos anteriores continuam a ser duas tarefas distintas.

A comissão também continuou a questionar os organismos públicos sobre suas contas de eletricidade. Segundo seu presidente, as administrações questionadas alegam ter resolvido seus atrasos. Kanaan anunciou mais verificações. Tal não permite designar uma instituição devedora específica ou estabelecer uma irregularidade individual.

O calendário do Parlamento fixa uma retomada da análise do orçamento na quarta-feira, 2 de Dezembro, às 10H30. Na sequência da revisão das dotações operacionais de outros serviços em 25 e 26 de novembro, o relatório de 11 de novembro continua a ser a referência para essas cinco agências: não fornece o montante dos envelopes ou o suplemento que podem solicitar.

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