A Lei sobre Nomeações e Promoções na Universidade Libanesa distingue três graus e estabelece requisitos para a antiguidade e publicações. Adopção pela Comissão em 12 de Novembro. A comparação das versões revela uma emenda ao trabalho resultante da tese. Os critérios de avaliação continuam a ser largamente referidos no Conselho Universitário. O texto contém igualmente disposições relativas aos processos já arquivados e especifica vários poderes institucionais.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Lei sobre Nomeações e Promoções na Universidade Libanesa redesenha três graus acadêmicos e estabelece a antiguidade e publicações para cada etapa. Aprovada em comissão em 4 de Novembro, não foi discutida na reunião plenária de 12 de Novembro, interrompida por falta de quórum. Não constitui uma reforma eficaz. Sua versão alterada deixa o conselho universitário com uma responsabilidade decisiva: definir como a pesquisa será avaliada.

Três notas, mas não uma tradução simples dos títulos antigos

O texto distingue os graus de professor assistente, professor associado e professor, que podem ser prestados em francês por professor assistente, professor associado e professor. Usando apenas os títulos franceses sem explicar a transição perderia algum do conteúdo da reforma: o antigo posto árabe de « outaz moussaed » não corresponderia ao novo posto com o mesmo nome.

As disposições transitórias prevêem a classificação dos professores actualmente titulares deste antigo diploma como professores associados. A faculdade iria retê-lo. Quanto aos titulares de um doutorado ainda classificado como « mould », seriam reclassificados como professores assistentes. O projecto eliminaria igualmente a distinção entre os doutores da primeira e da segunda categoria.

O doutoramento emitido pela Universidade Libanesa, ou um diploma equivalente obtido numa universidade oficialmente reconhecida, constituiria o diploma de referência. Uma disposição específica mantém um caminho de equivalência para determinadas especialidades da Faculdade de Belas Artes e Arquitetura, começando com um mestrado e dez anos de experiência na especialidade, avaliados de acordo com as regras desta faculdade.

Cinco anos e cinco pesquisas em cada etapa

Para atingir o grau de professor associado, o candidato deve ter um doutorado, ter obtido o grau de professor assistente e justificar cinco anos de ensino superior após essa nomeação. A versão alterada especifica que o ensino deve ter sido fornecido a expensas totais, de acordo com as regras da universidade em que foi exercido. Também solicita cinco artigos originais de pesquisa publicados na área de especialidade após obtenção do doutorado.

O acesso ao grau de professor seria baseado em um segundo período de cinco anos de ensino superior completo, desta vez após a obtenção do grau de professor associado. Cinco buscas originais adicionais seriam necessárias após esta promoção. Para esta segunda passagem, o texto afirma que este trabalho deve estar dentro da especialidade da Universidade Libanesa e estar fora do texto da tese.

Assim, a antiguidade e o número de publicações são duas condições cumulativas. A produção de cinco estudos de pesquisa por si só não seria suficiente para eliminar os cinco anos de ensino necessários. Por outro lado, a antiguidade não substituiria as publicações científicas.

Uma diferença importante no trabalho de tese

A comparação entre o projeto governamental e a versão adotada em comitê revela uma mudança específica. O texto original excluiu expressamente o trabalho resultante da tese de acesso ao grau intermediário. Esta clarificação já não está incluída no artigo correspondente da versão alterada. No entanto, a exclusão permanece escrita para o acesso à categoria mais elevada.

Esta diferença não significa que qualquer publicação de tese seria automaticamente aceita. Significa que esta exclusão já não pode ser descrita como uma proibição geral, idêntica às duas fases, contida no projecto alterado. A natureza original da investigação continua a ser necessária e as regras de avaliação ainda precisam de ser clarificadas no quadro previsto no texto.

A distinção é particularmente importante para disciplinas em que uma tese dá origem a vários artigos. Contar este trabalho, determinar a sua própria contribuição e evitar o valor de várias vezes o mesmo resultado são questões de avaliação separadas da única declaração de publicações.

Regras de avaliação referidas no conselho universitário

O artigo 7o dá ao conselho da Universidade Libanesa a definição de regras para a pesquisa original, procedimentos de avaliação e promoções, tendo em conta as tradições acadêmicas internacionais. O projeto em si não fornece uma grade detalhada para cada disciplina.

Em especial, não prevê qualquer ponderação do trabalho de cada co-autor numa publicação colectiva, nem estabelece qualquer classificação obrigatória das revistas quartis, nem estabelece qualquer procedimento específico para recorrer contra uma avaliação desfavorável. Por conseguinte, o projecto não pode ser atribuído a garantias ou restrições que não contém. A ausência de tal clarificação no texto também não demonstra a ausência de qualquer outra regra aplicável.

Para as publicações coletivas, a questão prática continua sendo a contribuição pessoal do candidato: desenho da pesquisa, coleta de dados, análise ou escrita. Para disciplinas cuja produção assume a forma de livros, edições críticas ou criações, resta definir como este trabalho seria apreciado como parte de uma exigência geral de pesquisa original. Estas são consequências da referência às regras de avaliação, não aos novos critérios já adoptados.

Nem todos os arquivos comprometidos mudariam para o novo regime

A versão alterada prevê que as antigas regras continuarão a aplicar-se aos pedidos de avaliação da investigação e promoção registados antes da adopção do texto. A data de registro do processo seria decisiva para determinar qual regime utilizar, se a lei fosse finalmente aprovada nesta redação.

O projeto também aborda as competências institucionais. Distingue o processo dos contratos a tempo inteiro e os pedidos de nomeação dos contratos a horas e de formação. Para os primeiros, o mecanismo seria fixado por decreto no Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Educação, com base numa proposta do conselho universitário após consulta aos conselhos unitários. Os contratos horários e de formação estariam sujeitos a uma decisão do conselho universitário sobre a proposta dos conselhos unitários.

A questão do texto vai, portanto, além da mudança de títulos. Trata-se do tempo de carreira, do trabalho levado em conta, do tratamento dos processos já arquivados e da distribuição de decisões entre os órgãos da universidade e do governo. A sua aprovação pela Comissão da Educação é um passo parlamentar, não a implementação destas novas regras.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews