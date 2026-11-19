O Ministério da Juventude e Esportes anuncia uma celebração da Independência sábado 21 de novembro, das 16h às 17h30, Praça dos Mártires em Beirute. Escoteiros e guias participarão deste evento organizado sob o slogan « Uma bandeira, uma pátria », com as duas federações parceiras.

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O Ministério da Juventude e Esportes anuncia uma celebração da Independência sábado, 21 de novembro de 2026, das 4 às 17h30, Praça dos Mártires em Beirute. O encontro será assistido por escoteiros e guías na véspera do Dia Nacional em 22 de novembro.

O evento é organizado em cooperação com a Federação Libanesa de Escoteiros e a Federação Libanesa de Escoteiras. A declaração transmitida em 19 de novembro por Jalal Beainou anuncia a participação de várias associações de escoteiros libaneses.

« Uma bandeira, uma pátria »

Os organizadores escolheram o slogan « Uma bandeira, uma pátria: de todo o Líbano ao coração de Beirute ». O visual que acompanha o anúncio reproduz esta fórmula em árabe, com a bandeira libanesa e os emblemas do ministério e as duas federações parceiras.

O comunicado de imprensa define o local e o intervalo de tempo da celebração, sem detalhar as animações. Também não especifica como se registrar.

A nomeação conveniente

Data: sábado, 21 de novembro de 2026.

sábado, 21 de novembro de 2026. Horas: às 16h30, hora de Beirute.

às 16h30, hora de Beirute. Local: praça dos Mártires, Beirute.

praça dos Mártires, Beirute. Organização: ministério da Juventude e Desporto, com as federações de Escoteiros e Guias.

ministério da Juventude e Desporto, com as federações de Escoteiros e Guias. Participação anunciada:várias associações de escoteiros libaneses.

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