Beaujolais nouveau chega na quinta-feira, 19 de novembro de 2026. O Código Rural fixa a sua venda na terceira quinta-feira, em Novembro, para os primeiros vinhos em causa. Este calendário, adoptado em 1985, organiza a distribuição e as nomeações da vinha em torno de uma data comum, sem preocupação com todos os vinhos.

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Beaujolais nouveau chega nesta quinta-feira, 19 de novembro. Esta data muda de ano para ano, mas a regra continua a ser a mesma: a venda ao consumidor dos vinhos em causa começa na terceira quinta-feira de Novembro. O calendário organiza tanto a produção, distribuição e eventos da vinha.

A terceira quinta-feira de novembro caiu no dia 19 em 2026. O artigo D645-17 do Código Rural e Marítimo estabelece este valor de referência para os vinhos em causa com a menção « novo » ou « início ». O texto visa colocar o consumidor no mercado. Não significa que todas as colheitas se realizem ao mesmo tempo ou que o transporte tenha de esperar por esse dia.

Autorização de introdução no mercado numa reunião anual

O Beaujolais interprofissional trouxe o marco histórico de volta a 15 de novembro de 1951. Uma nota administrativa permite então a venda de determinados vinhos antes da data fixada para os rótulos. A reunião então se expandiu como produtores, distribuidores e comerciantes organizados em torno de um prazo comum.

A terceira quinta-feira é definida em 1985, de acordo com a cronologia da interprofessão. A escolha de um dia de semana, em vez de uma data fixa no mês, também dá aos organizadores uma referência estável: o lançamento sempre cai pouco antes do fim de semana. O calendário de Beaujeu ilustra este ano, com animações anunciadas de 18 a 22 de novembro.

« Novo » não é o nome de um cru

Na vinha, a menção diz respeito às denominações Beaujolais e Beaujolais Villages. Não abrange todos os vinhos do território e não se refere a mais um vinho. Uma garrafa com o nome de um vinho cru e um primeiro vinho da mesma vinha atendem regras e horários diferentes.

Os primeiros vermelhos e rosés são feitos de Gamay. O produtor deve conduzir a vinificação e o acondicionamento no prazo que separa a colheita da data de libertação. Os métodos e durações podem variar dependendo das cubas. A palavra « novo » indica primeiro o tipo de marketing e o vintage, nem uma única receita.

O calendário comum explica porque a palavra « Beaujolais » remonta ao mesmo período em cartazes, vitrines e calendários. No Rhone, as nomeações ocorrem ao longo de vários dias; sua duração não altera a data de lançamento comum. 19 de novembro é a data de colocação no mercado os primeiros produtos da colheita 2026, não a data de deixar todos os vinhos Beaujolais.

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