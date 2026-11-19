Em 16 de Novembro, cinco Estados europeus e o Ruanda anunciaram a sua intenção de criar um centro de regresso. O projecto destina-se a pessoas sem direito de permanência, após uma decisão executória, e não a requerentes cujos processos ainda não tenham sido examinados. A primeira fase envolveria apenas os homens. Os governos anunciam uma recepção temporária e depois uma possibilidade de integração no Ruanda. O calendário, o financiamento pormenorizado e as modalidades práticas continuam a ser especificados antes das transferências previstas em 2027.

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Ruanda e cinco países europeus anunciaram, em 16 de novembro de 2026, a sua intenção de criar um centro para pessoas sem direito a permanecer na União Europeia. A Dinamarca, a Alemanha, a Áustria, os Países Baixos e a Grécia efectuaram as primeiras transferências em 2027. O anúncio abre uma negociação operacional: não significa que um centro já esteja a funcionar ou que as condições de cada transferência sejam fixadas.

O calendário dinamarquês especifica esta distinção. Copenhaga espera apresentar um acordo concreto no início de 2027 e depois estar pronto para efectuar as primeiras transferências antes do final desse ano. Os compromissos políticos de 16 de Novembro e o acordo de execução previsto são, portanto, duas fases diferentes.

Um centro de regresso no Ruanda, não um processo de asilo

O regime descrito na folha comum abrange os nacionais de países terceiros sujeitos a uma ordem de regresso ou de afastamento executória. Seu retorno ao seu país de origem não poderia ocorrer rapidamente. Os governos referem-se, nomeadamente, à insuficiente cooperação entre esse país ou o interessado.

O centro de regresso do Ruanda não seria responsável pela análise dos pedidos de asilo. Os procedimentos relevantes deveriam ter sido conduzidos no Estado Europeu. O projecto diz respeito a pessoas que não teriam direito a asilo, protecção internacional ou outras autorizações de residência. Assim, distingue-se de uma transferência para ter um pedido ainda pendente de tratamento noutro local.

Esta distinção define a população-alvo; não resolve automaticamente a situação de cada pessoa. Os cinco Estados afirmam que as transferências devem respeitar o direito nacional, europeu e internacional. Seu arquivo exclui uma remoção do lar expondo alguém a um risco real de tratamento desumano ou degradante.

Homens sozinhos na primeira fase

Os Países Baixos fornecem esclarecimentos adicionais: a primeira fase deve abranger apenas os homens. Os menores não acompanhados seriam excluídos. Pela sua própria participação, a Haia pretende favorecer as pessoas provenientes de países da mesma região que o Ruanda.

Esta prioridade neerlandesa não é apresentada como uma regra geral idêntica para os cinco parceiros. Também não apresenta uma lista de nacionalidades elegíveis. Nesta fase, os anúncios não permitem, portanto, um calendário para as transferências por país de origem.

A ficha de factos comuns exige igualmente um exame particularmente cuidadoso antes de qualquer transferência de pessoas vulneráveis. Este princípio terá de ser traduzido em termos práticos na selecção dos casos e na protecção das pessoas em causa. O documento não descreve um protocolo médico completo.

Uma estadia temporária no centro, uma possível instalação

O governo holandês descreve uma estrutura aberta e temporária, seguida da possibilidade de integração na sociedade ruandesa. Os cessionários teriam direito de residência e acesso à educação, ao mercado de trabalho, aos cuidados e à justiça.

Por conseguinte, o carácter temporário anunciado diz respeito ao alojamento no centro, não necessariamente à presença no Ruanda. Uma instalação sustentável é um dos resultados pretendidos. A partida voluntária para o país de origem também permaneceria possível. Estas duas opções não devem ser confundidas com um direito de regresso à União Europeia.

Os cinco países europeus anunciam que financiarão o acolhimento temporário. Nas comunicações oficiais consultadas não se encontram custos totais, volume garantido de pessoas transferidas ou duração máxima comum do alojamento. Apresentar esses parâmetros como já estabelecido seria prematuro.

O papel das organizações internacionais continua por clarificar

Copenhague indicou que queria trabalhar com a Organização Internacional para a Migração para ajudar os transferidos a pedido do Ruanda. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados deverá aconselhar sobre as obrigações internacionais. A Comissão Europeia actua como observador na preparação do regime.

Estas funções anunciadas não significam que as organizações internacionais vão administrar o centro ou aprovar cada transferência. A Rede Europeia de Migração sublinha que continuam em construção disposições práticas que distinguem as intenções dos governos e a sua aplicação.

O próximo passo anunciado é a negociação do acordo concreto. Deve especificar as condições de acolhimento, as responsabilidades dos parceiros e as garantias efectivamente acessíveis aos cessionários. O objectivo de 2027 continua a ser um calendário político e operacional.

Foto do arquivo: Kigali desde Kimihurura, 24 de janeiro de 2018. Esta imagem não representa o centro projectado.Barra de Mel / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Imagem não modificada.

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