Oficiais libaneses são chamados para atacar. Washington sanciona seis alvos relacionados com o Hezbollah, de acordo com o Tesouro. Riade anuncia danos materiais. Shenzhen está à espera da reunião trilateral. Varsóvia distingue a prevenção do alegado cenário. O Antrópico estabelece o seu preço. Em Jaramana, dois agentes foram mortos na quarta-feira, segundo as autoridades sírias.

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Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, edição das 8 da manhã em Beirute. Autoridades libanesas são chamadas para greve, com base em reivindicações salariais e custos de transporte. Washington pune seis pessoas e organizações pelo seu suposto apoio ao Hezbollah. Na região, a coligação liderada por Riade anunciou danos após uma ameaça de mísseis. A manhã é também marcada pela cimeira de Shenzhen e pelos preparativos para a introdução da Bolsa de Valores Antrópica.

Administrações: uma chamada para greve, não um registro de encerramentos

A Associação de Funcionários da Administração Pública anunciou um movimento para quinta-feira, 19 de novembro, seguido de uma chamada para o encerramento da administração pública na sexta-feira, 20 de novembro. Seu presidente, Raëd Hamade, tinha detalhado este calendário em 16 de novembro. Em um comunicado de imprensa transmitido na quarta-feira, a associação confirmou a chamada para uma greve geral na sexta-feira.

As reivindicações dizem respeito à revalorização salarial, uma nova grade e custos de viagem. A associação também exige a inclusão de suplementos e benefícios no salário básico. Considera que a remuneração já não cobre as necessidades básicas face ao aumento dos custos de vida.

Estes anúncios não constituem uma revisão das janelas realmente fechadas esta manhã. Não há inquérito nacional verificado para medir a participação. Antes de uma viagem administrativa, é preferível verificar com o serviço em causa. Este movimento é distinto daquele anunciado nos bancos.

Hezbollah: seis novos alvos de sanções dos EUA

Em 18 de novembro, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou três cidadãos libaneses e três organizações. Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen, Ibrahim Khechen, a Associação Wa Tawanu e a Gold Global Company e Sankari Gold.

Washington acusa a associação de fornecer cobertura às atividades do Hezbollah e as duas empresas de participarem de uma rede financeira relacionada ao comércio de ouro. Estas acusações baseiam as designações administrativas: não constituem um julgamento penal.

As medidas incluem o bloqueio de ativos localizados nos Estados Unidos ou controlados por indivíduos dos Estados Unidos. Não significam confisco global de toda a propriedade. Nenhum montante total de ativos realmente bloqueados é publicado no comunicado de imprensa.

Riade: danos materiais ainda sob censo

A coligação liderada pela Arábia Saudita anuncia danos materiais a Riade após uma ameaça de mísseis aos Houthis na quinta-feira, 19 de novembro. Seu porta-voz, Turki al-Maliki, relatou detritos e danos ainda sob censo.

O comunicado de imprensa emitido pela agência oficial SPA não fornece um relatório ou sítio humano preciso. A ausência de registro torna impossível concluir que não há vítimas. O fim do alerta comunicado pela imprensa saudita diz respeito à autorização de segurança, não à conclusão da avaliação dos danos.

Shenzhen: uma reunião a três prevista

A cimeira da APEC reúne os líderes Ásia-Pacífico em Shenzhen, em 18 e 19 de Novembro. Um encontro entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin foi anunciado para esta quinta-feira, à margem do trabalho.

As saudações e imagens dos líderes reunidos não são o resultado deste encontro. Na preparação desta edição, não há acordo das discussões trilaterais nas fontes verificadas. O comércio e a segurança internacional estão entre as questões abordadas, sem prejuízo dos compromissos a serem anunciados.

Kaliningrado: prevenção distintiva e falsas acusações de bandeira

As autoridades polacas confirmam que tomaram medidas preventivas contra uma provocação russa preparada perto de Kaliningrado. Os detalhes de um projeto para acusar a Ucrânia de um ataque assassino, no entanto, resultou de uma investigação do diário Rzeczpospolita, publicado em 18 de novembro, com base em fontes anônimas.

A chancelaria de Donald Tusk anunciou em 3 de novembro que a proteção da fronteira seria reforçada após um alerta. A confirmação ministerial de 18 de novembro não torna públicos os elementos para demonstrar cada detalhe do cenário. Não há qualquer referência a um ataque realizado ou a um registo de vítimas.

Antrópico: $83 por ação antes da primeira negociação

Em 18 de novembro, Anthropic estabeleceu o preço de sua introdução à bolsa de valores em $83 por ação. A oferta ampliada para 980 milhões de títulos representa 81,34 bilhões de dólares brutos: aproximadamente 79,38 bilhões voltam para a empresa antes das taxas, e 1,96 bilhões para transferir acionistas.

A troca Nasdaq está programada para começar em 19 de novembro sob o símbolo ANT. Os 83 dólares são o preço da colocação inicial, não um curso de abertura já observado. O montante da oferta também não representa a avaliação total da empresa. A operação deverá terminar em 20 de Novembro, sob reserva de condições.

Jaramana: Dois agentes mortos na quarta-feira, segundo SANA

Dois membros das forças de segurança internas sírias foram mortos e outros quatro feridos em 18 de novembro em Jaramana, perto de Damasco, de acordo com a agência oficial SANA. Uma fonte de segurança citada pela agência afirma que um homem disparou contra uma patrulha que veio ligar a pedido da acusação e depois aos reforços. O atirador também foi morto, segundo esta fonte. O incidente data de quarta-feira, não quinta-feira.

Cobertura: Parlamento libanês em Beirute, fotografia de arquivo, data de filmagem não estabelecida. Ilustração institucional sem representação de uma greve em curso. © François el Bacha / Libnanews.

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