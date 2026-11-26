A UNIFIL cessou as operações de manutenção da paz em 31 de dezembro de 2026. O Conselho de Segurança tenciona então retirar-se no prazo de um ano, com poderes limitados e depois o encerramento administrativo da missão.

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Em 31 de Dezembro de 2026, a UNIFIL cessará as suas operações de manutenção da paz. A última equipa dele não sai naquela noite. A Resolução 2790 prevê uma retirada ordenada no prazo de um ano, com poderes limitados. O encerramento de locais, contas e contratos é uma terceira etapa, distinta das atividades dos pacificadores no campo.

31 de Dezembro marca o termo do mandato operacional

O Conselho de Segurança votou em 28 de agosto de 2025 pela extensão final da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano. A Resolução 2790 expira em 31 de dezembro de 2026. Até então, a UNIFIL continua a ser responsável pelo acompanhamento da cessação das hostilidades e apoio às Forças Armadas Libanesas no Sul, de acordo com a Resolução 1701. Em novembro, a missão esclareceu que as rotações de tropas que continuaram antes dessa data não constituíam o início da retirada.

O termo do mandato da UNIFIL não revoga a resolução 1701. O Conselho de Segurança continua a exigir a sua implementação. A Resolução 2790, nomeadamente, apela a Israel para que retire as suas forças ao norte da Linha Azul, indicando que detêm cinco posições no território libanês e que as autoridades libanesas se desloquem para lá. Isto descreve as obrigações e os pedidos do Conselho, e não a sua aplicação no terreno.

Em 2027, uma presença residual com funções limitadas

A UNIFIL iniciou a sua retirada em 1 de Janeiro de 2027. O Conselho de Segurança cederá até um ano para realizar o exercício, em consulta com Beirute e em coordenação com os países contribuintes. Durante esta fase, a força pode, nomeadamente, proteger o pessoal das Nações Unidas, instalações e comboios, observar a situação em torno das suas garras e acompanhar o pessoal de apoio. O Conselho autoriza-o igualmente a contribuir, no âmbito dos seus meios, para a protecção dos civis e para a entrega segura de ajuda sob direcção civil. Estas autorizações não prolongam as patrulhas nem o acompanhamento geral do cessar-fogo nos termos do mandato actual.

Em seu relatório de orçamento, o Secretário-Geral das Nações Unidas prevê o repatriamento da maioria dos militares e equipamentos contingentes até 30 de junho de 2027. O Comité Consultivo para as Questões Orçamental indicou que o cenário que lhe foi apresentado nessa altura mantinha 1.037 militares e 464 civis para as últimas operações de retirada e encerramento. Este é um cenário de planejamento, não uma força de trabalho observada ou um novo mandato militar.

A liquidação diz respeito a bens, contratos e contas

O calendário das Nações Unidas separa a partida das tropas da liquidação. Este último abrange os ficheiros de pessoal, a liquidação de sinistros, o processamento de equipamento e as contas da missão. O relatório prevê igualmente a transferência gradual de direitos de passagem para as autoridades libanesas, sem anunciar uma data para cada sítio. O no 7 permite uma capacidade de guarda limitada, coordenada com as forças libanesas, durante este período. Portanto, o pessoal civil pode permanecer mobilizado para fechar a missão sem que os pacificadores ainda estejam autorizados a operar sob seu mandato atual.

Arquivo fotográfico: contingente francês da UNIFIL em Tiri, 14 de Julho de 2009. © Libnanews.

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