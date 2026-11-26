UKMTO relata que um petroleiro foi atingido em 25 de novembro quando saiu do Estreito de Ormuz. A tripulação está sã e salva.

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UKMTO relata que um petroleiro foi atingido em 25 de novembro quando saiu do Estreito de Ormuz. A tripulação está sã e salva.

Um petroleiro que deixou o Golfo foi atingido na quarta-feira, 25 de novembro, por um projétil não identificado no estreito de Ormuz, ao largo do porto de Omani de Khasab. As operações de comércio marítimo do Reino Unido (UKMTO) tornaram público o incidente na quinta-feira, na sua opinião 223-26, citando as autoridades locais. Todas as tripulações estão seguras, de acordo com esta primeira avaliação.

Não foram comunicadas descargas marítimas

O centro britânico não especificava o nome do navio nem o seu pavilhão. Também não detalha o dano, não se refere ao atirador e não especifica a natureza do projétil. Nenhum impacto ambiental foi relatado no momento da notificação. Este balanço não constitui uma inspecção do casco ou da carga.

Este é um evento separado daquele relatado no mesmo dia a oeste de Dubai. Neste segundo caso, o capitão de outro petroleiro havia declarado ter ouvido uma explosão perto de sua nave. Nenhum dano foi relatado ao navio na época.

Vinte e cinco marinheiros mortos na região de acordo com a OMI

Em 23 de novembro, a Organização Marítima Internacional registrou 141 incidentes confirmados e 25 marinheiros mortos na região desde o início do conflito. A pesquisa abrange o Golfo, o Estreito de Ormuz e o Golfo de Omã. Para antes do incidente de 25 de novembro e não permite que o projétil que atingiu este petroleiro seja atribuído.

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