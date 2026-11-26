O Ministro da Defesa de Israel está a falar de uma nova ofensiva se o Hamas não desarmar. Ele não anunciou nenhuma data ou ordem de viagem.

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O Ministro da Defesa de Israel está a falar de uma nova ofensiva se o Hamas não desarmar. Ele não anunciou nenhuma data ou ordem de viagem.

O ministro da Defesa israelense Israel Katz disse na quinta-feira 26 de novembro que uma nova ofensiva na Faixa de Gaza poderia resultar no deslocamento de cerca de um milhão de palestinos ao sul do enclave. Numa mensagem postada em X, ele associou esta ameaça à recusa do Hamas em entregar as suas armas. O ministro não fixou nenhum horário, áreas de partida ou locais de recepção. A mensagem dele não é uma ordem de evacuação existente.

Deslocações internas e partidas no estrangeiro

Katz afirma que o exército israelense controla cerca de 70% da Faixa de Gaza. Este número corresponde à exigência do Ministro de controlo territorial, não a uma medida independente de destruição ou a uma contagem dos habitantes já deslocados. Ele disse que queria estender operações anteriores se o desarmamento não ocorresse e citou Rafa e Beit Hanoun como modelos. Não especifica as condições em que os residentes poderiam voltar para casa.

Na mesma mensagem, Katz refere-se separadamente a arranjos para palestinos que desejam deixar Gaza, partidas que ele apresenta como voluntários. Não designa nenhum país de acolhimento e não anuncia qualquer acordo com um Estado terceiro. O número de um milhão diz respeito ao movimento previsto no enclave, e não a um número anunciado de partidas no estrangeiro.

A declaração vem após as greves noturnas que mataram oito pessoas, de acordo com os relatórios de dois hospitais de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e Katz anunciaram que Khaled Abu Nada, supostamente responsável pelos assuntos econômicos e educacionais do Hamas, tinha sido morto em uma das greves.

Sites já expostos a inundações

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, em sua pesquisa de 18 de novembro, estimou que mais de 950.000 pessoas viviam em 989 locais de deslocamento em médio ou alto risco de inundações. Mais de 400 mil deles estavam em locais de alto risco. Estes dados descrevem alojamento já ocupado em Gaza. Não identificam os habitantes afectados pela ameaça de Katz nem calculam a capacidade das zonas meridionais.

A Quarta Convenção de Genebra proíbe transferências forçadas e deportações de pessoas protegidas para território ocupado. Prevê uma excepção quando a segurança da população ou as razões militares imperativas exigem evacuação. Mesmo assim, a população tem de poder regressar do fim das hostilidades à zona em causa, e a evacuação deve ter lugar em condições satisfatórias de alojamento, saneamento, segurança e alimentação. O Ministro não divulgou na quinta-feira nenhuma disposição que cumprisse estes requisitos.

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