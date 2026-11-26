Um juiz federal bloqueia temporariamente os processos contra oito estações da ABC. Disney e ABC acusam o regulador federal de retaliação editorial.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um juiz federal bloqueia temporariamente os processos contra oito estações da ABC. Disney e ABC acusam o regulador federal de retaliação editorial.

A juíza federal Loren AliKhan proibiu a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) de prosseguir com a renovação antecipada de oito emissoras de televisão de propriedade da ABC na quarta-feira, 25 de novembro. O Tribunal Federal de Washington também rejeitou o pedido da FCC para encerrar o caso. A disputa continua: a ordem protege as estações durante o exame do recurso, sem finalizar a acusação de retaliação.

Oito estações, incluindo Nova Iorque e Los Angeles

Em 28 de abril, a FCC ordenou que as estações em causa apresentassem pedidos de renovação antes de seus prazos regulares. Nenhuma das oito licenças seria normalmente renovada antes de 2028, com base no registo. Estas estações incluem WABC-TV em Nova Iorque, KABC-TV em Los Angeles e WLS-TV em Chicago. Eles registraram seus arquivos em protesto em 28 de maio, antes da ABC e sua mãe Disney apreenderem o tribunal em agosto.

Em especial, a medida do juiz impede o regulador de remeter tais pedidos para uma audiência administrativa no contexto do processo prévio. Não emite novas licenças e não retira do CCF a sua autoridade geral para controlar os organismos de radiodifusão.

A primeira alteração no âmago do recurso

O regulador invocou uma investigação sobre o cumprimento das obrigações dos organismos de radiodifusão, incluindo regras que proíbem a discriminação. ABC e Disney argumentam que o procedimento foi de fato uma resposta ao conteúdo que não agradou Donald Trump. Em sua decisão fundamentada, o juiz observou que o regulador desencadeou a revisão do dia seguinte de uma mensagem do presidente pedindo a demissão do facilitador Jimmy Kimmel. Também examina as declarações anteriores de Trump pedindo a retirada de licenças de estações ABC por causa de sua cobertura.

Nesta fase, o juiz considera que é provável que a ABC tenha sucesso em seu argumento baseado na Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão. Para o tribunal, um procedimento de regulamentação já pode causar danos se servir para desencorajar certas declarações, mesmo sem a retirada de uma licença. A FCC deve apresentar um relatório sobre a execução da ordem o mais tardar em 2 de dezembro. As partes devem propor conjuntamente a continuação do calendário judicial até 9 de Dezembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews