Em uma visita ao Iêmen, o oficial humanitário da ONU, Tom Fletcher, pede acesso sustentável a civis, incluindo Taëz. O Conselho Norueguês de Refugiados recebeu $500,8 milhões em financiamento para um plano de US $ 2,16 bilhões.
As equipas humanitárias no Iémen enfrentam novas deslocações, enquanto três quartos dos fundos solicitados para 2026 continuam a faltar. O Conselho Norueguês para os Refugiados (CNR) publicou esta revisão na quinta-feira, 26 de Novembro, durante uma visita do seu Secretário-Geral, Jan Egeland. Por sua vez, o oficial humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, foi ao país pedir fundos, mas também a possibilidade de alcançar pessoas cuja guerra está interrompendo o abastecimento.
Famílias deslocadas para Taez, Abyan e Lahj
A NRC relata que cerca de 5.000 recém-deslocados se juntaram aos locais que apoiou desde a intensificação dos combates em agosto. Entre eles, mais de 3.100 chegaram em Abyan, 1.350 em Taez e mais de 500 em Lahj. Estes são registrados chegadas em locais apoiados por esta organização, não o total nacional. A NRC apoia 25 locais em governadores que acolhem famílias que fugiram dos combates de Taez e da Costa Oeste.
Nos lugares visitados, Egeland descreve famílias que não receberam ajuda e outras que precisam se abrigar sob folhas de banana. A nível nacional, apenas 12% dos fundos necessários para abrigos de emergência foram recebidos, de acordo com os números citados pela NRC. Para a segurança alimentar, a proporção é de 16%. A falta de dinheiro afecta, portanto, os primeiros socorros, bem como o alojamento.
Alívio dificultado pela falta de fundos e restrições de acesso
O plano humanitário 2026 visava inicialmente 12 milhões de pessoas, enquanto as necessidades já cobriam uma população mais ampla. De acordo com a declaração da NRC, aproximadamente US$ 1,66 bilhões resta para ser financiado dos US$ 2,16 bilhões solicitados. As rupturas na cadeia de abastecimento também causaram rupturas alimentares e de combustível, explica a organização, afetando famílias cujos orçamentos já estavam apertados antes de partirem.
As Nações Unidas apelam às partes para que permitam um acesso seguro e sustentável aos civis, com especial atenção para Taëz. A missão Fletcher inclui também um pedido separado: a libertação imediata e incondicional de funcionários das Nações Unidas e outros trabalhadores humanitários detidos pelos Houthis. A NRC relata que, no norte do país, a suspensão das operações das Nações Unidas após essas detenções, as restrições de acesso e a diminuição dos fundos reduziram o número de organizações capazes de distribuir ajuda humanitária. Nem a visita de Fletcher nem a de Egeland foram acompanhadas, nos anúncios consultados na quinta-feira, por um acordo sobre o acesso à Taëz ou por um novo compromisso financeiro quantificado.
Capa: Cidade Velha Taëz, arquivo de 2004.Apie / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxe e titulação Libnanews, sob a mesma licença.
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