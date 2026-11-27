O Primeiro-Ministro libanês disse que Paris estava a preparar um texto para manter certas tarefas da UNIFIL após 31 de Dezembro, sem acordo sobre o futuro.

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Nawaf Salam declarou sexta-feira, 27 de novembro, que a França estava preparando um projeto de resolução para permitir que a UNIFIL continuasse determinadas tarefas no sul do Líbano após 31 de dezembro, durante a retirada dos pacificadores. O Primeiro-Ministro citou a desminagem, acompanhando comboios humanitários e relatando violações. Segundo ele, Washington está disposto a considerar esta opção. Nada foi ainda aprovado pelo Conselho de Segurança.

Tarefas a manter, não prorrogação do mandato

O projecto referido pelo Chefe de Governo visa o período em que as tropas deixarão gradualmente o Líbano. Ele não decide qual mecanismo os sucederá. Salam apresenta-o como uma forma de poupar tempo para negociar o seguimento, e afirma que qualquer força para implantar para o Sul deve receber o apoio do Conselho de Segurança. Paris não tornou público o texto descrito pelo Primeiro-Ministro.

A diferença com uma extensão geral do mandato reside em tarefas autorizadas. A Resolução 2790 fixa o fim das operações em 31 de dezembro de 2026 e prevê a retirada no ano seguinte. Durante a retirada, a UNIFIL já está em condições de assegurar as suas instalações, acompanhar os seus arredores e contribuir, dentro das suas capacidades, para a protecção dos civis e para a prestação de assistência. Não mantém o mandato de patrulhamento e observação tal como é agora exercido. Um novo texto poderia esclarecer ou expandir o que os pacificadores ainda poderiam fazer.

Membros defendem seis meses sem redução da missão

Nawaf Salam também recebeu sete deputados na sexta-feira para apoiar a UNIFIL. No final da reunião, Melhem Khalaf afirmou que o grupo estava defendendo seis meses de retenção sem redução após 31 de dezembro. Recordou que 86 deputados apoiaram o processo. O registo do Grande Sérail reflecte as observações do senhor deputado: não apresenta uma decisão do Conselho de Segurança nem um calendário acordado. Este pedido parlamentar vai além da manutenção de determinadas tarefas descritas por Salam na sua entrevista.

Para os habitantes, a questão do deslocamento e alívio

As funções listadas por Salam têm consequências diferentes. A desminagem pode, mais uma vez, fazer depender o acesso dos habitantes e o alívio. Os comboios que os acompanham dizem respeito à circulação de equipas humanitárias e ao abastecimento. As constatações de violações documentam incidentes além da proteção dos direitos das Nações Unidas. O âmbito, o pessoal e a duração destas missões não foram anunciados.

As negociações com Israel permanecem suspensas, segundo Salam

O Primeiro-Ministro distingue a discussão sobre a presença da ONU das negociações com Israel. Segundo ele, estas não foram quebradas, mas as conversações formais foram suspensas enquanto se aguardava a formação de um governo israelense. No lado pós-FINUL, o Quai d’Orsay indicou, em 18 de Novembro, que prosseguia as consultas sobre um acordo de segurança para o Sul. Esta posição não constitui confirmação do projecto preciso descrito por Salam na sexta-feira.

Tal como em 27 de Novembro, o calendário do Conselho de Segurança continua a ser o da resolução 2790. Não houve votação sobre as funções adicionais que a UNIFIL poderia desempenhar durante a sua retirada e a estrutura que então assumiria.

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