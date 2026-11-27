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A Suprema Corte do Canadá confirmou sexta-feira, 27 de novembro, a maioria da lei de Quebec sobre secularismo estatal. A proibição de usar sinais religiosos continua a ser aplicável às categorias de pessoal abrangidas pelo texto, incluindo professores da rede pública e policiais. Por outro lado, a Corte descartou a exigência de sentar-se face a face como se aplicava aos membros da Assembleia Nacional de Quebec.

O que permanece em vigor nas escolas

A lei aprovada em 2019 proíbe o uso de sinais religiosos no desempenho de determinadas funções listadas no texto. Esta não é uma proibição que se aplica à população no espaço público. O Conselho Escolar Inglês-Montreal argumentou que as restrições à contratação e gestão de professores infringiram o direito da minoria de língua inglesa de gerir suas escolas.

O Tribunal reconhece que a lei pode limitar a escolha de conselhos escolares de língua inglesa ao recrutar ou desejar transferir ou promover uma pessoa. Contudo, verifica-se que estas restrições não foram demonstradas como afectando os interesses linguísticos ou culturais da minoria protegida pela secção 23 da Carta Canadense. As escolas públicas de língua inglesa não estão, portanto, isentas ao abrigo deste artigo.

A derrogação não exclui qualquer controlo do juiz

Os juízes confirmaram que Quebec havia validamente invocado a seção 33 da Carta Canadense e a provisão correspondente da Carta de Quebec. O sistema federal permite que um legislador aplique uma lei apesar de certas garantias, incluindo a liberdade de religião e o direito à igualdade, dentro dos limites estabelecidos pela lei. A declaração deve ser expressa e deixar de produzir efeitos após, pelo menos, cinco anos, salvo renovação.

O acórdão distingue entre a manutenção da lei e a possibilidade de um acórdão declaratório sobre a sua compatibilidade com os direitos protegidos. A cláusula não priva um tribunal da possibilidade de fazer tal declaração. Todavia, o Tribunal de Justiça decidiu não pronunciar-se neste processo. Também não considerou que o ponto 28, que também garante às mulheres e aos homens os direitos estabelecidos na Carta, era, em si mesmo, um fundamento para a invalidação.

Por que razão os eurodeputados são uma excepção

A Secção 3 da Carta Canadense protege os direitos democráticos e não é uma das garantias que a Secção 33 permite derrogar. Segundo o Tribunal, a obrigação do rosto descoberto impedia uma pessoa eleita cuja religião prescreve um toque de recolher de desempenhar as suas funções parlamentares. O acórdão suprime esta obrigação em sua aplicação aos deputados, sem remover quaisquer outras restrições da lei.

O caso foi ouvido quatro dias em março de 2026. A decisão de 27 de Novembro refere-se a 2026 SCC 41. O Tribunal rejeitou os recursos dos desafiantes e o recurso incidente do Procurador Geral de Quebec, de modo que a exceção do MP permanece.

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