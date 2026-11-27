O PAM reduziu sua cobertura para pouco mais de três milhões de pessoas. Lutar e estradas intransitáveis dificultam as entregas, especialmente para Kordofan.

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O Programa Alimentar Mundial (PAM) relata que atingiu pouco mais de três milhões de pessoas no Sudão, acima de mais de quatro milhões em agosto. A redução deve-se a cortes de financiamento em setembro. Em algumas áreas, o combate e as condições rodoviárias também impedem a disponibilidade de assistência.

Em Kordofan, a viagem faz parte do risco

Em 30 de agosto, dois caminhões de alimentos do PAM foram atingidos por um ataque aéreo perto de Dilling, South Kordofan. O diretor executivo do programa, Luke Lindberg, também relatou ao seu Conselho em novembro que um motorista do PAM tinha sido morto em outubro, enquanto entregava ajuda às comunidades da região. O PAM não apresentou esses dois incidentes como um único evento.

As dificuldades não se limitam a ataques. Durante sua visita ao Sudão, o diretor do PAM citou estradas bloqueadas ou resistidas. Sua agência também informou que as licenças de acesso permaneceram difíceis de obter. A abertura única de uma viagem permite a entrega, mas não significa que as organizações possam retornar regularmente às mesmas localidades.

Entregas pontuais, menos beneficiários

As distribuições não cessaram em toda parte. O PAM documentou, nomeadamente, as suas actividades no campo Goz el-Salam, em Kosti, onde vivem famílias de Darfur. Esta distribuição num local de acolhimento não fornece informações sobre as quantidades alcançadas nas aldeias de origem nem sobre a regularidade das entregas a Kordofan.

Em seu comunicado de 12 de novembro, o PAM estima que aproximadamente 900.000 pessoas perderam o acesso à sua ajuda alimentar nos últimos meses. Esta é uma estimativa do declínio na sua própria cobertura, não uma contagem de pessoas em fome. A Agência vale US$ 520 milhões em financiamento para fornecer assistência alimentar e nutricional a 5,4 milhões de pessoas até abril de 2027. Este valor corresponde ao objectivo financiado pelo convite à apresentação de propostas, e não ao número de beneficiários já atendidos.

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