UNIFIL e a Marinha Libanesa: preparação do relé no mar

A UNIFIL recorda a sua missão marítima ao lado da marinha libanesa: prevenir a entrada e a formação de tripulações não autorizadas. O quadro assinado em Dezembro de 2025 prevê um aumento gradual das responsabilidades nacionais. Radares, simuladores e treinamentos devem preparar essa autonomia, sem nova transferência anunciada em 9 de novembro. O lembrete faz parte dos preparativos para o fim do mandato da ONU, previsto para 31 de dezembro de 2026. Não confirma que as forças navais libanesas já tenham adquirido todas as capacidades necessárias.

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A UNIFIL e a Marinha Libanesa continuam a cooperar para impedir a entrada de armas não autorizadas pelo mar. Em um lembrete emitido em 9 de novembro de 2026, a missão também destaca seu trabalho de formação e assistência técnica. O objectivo continua a ser permitir que as forças navais libanesas assumam estas responsabilidades de forma independente. A mensagem não é o anúncio de uma nova transferência. Descreve uma preparação progressiva, já sob a égide de um acordo operacional assinado em dezembro de 2025.

A componente marítima da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, conhecida como MTF, opera desde outubro de 2006. O seu destacamento respondeu a um pedido do Governo libanês. Vinte anos depois, a UNIFIL recorda os dois componentes deste compromisso: contribuir para a segurança marítima e reforçar as capacidades da marinha nacional.

O texto de 9 de novembro não indica qualquer intercepção, apreensão ou novo exercício. Também não anuncia que a marinha libanesa pode agora realizar todas as missões em causa sozinha. Centra-se na cooperação, na assistência técnica e na formação necessária para alcançar esta autonomia ao longo do tempo.

UNIFIL e a Marinha Libanesa: acompanhamento das abordagens do país

A força marítima ajuda as autoridades libanesas a controlar as suas águas territoriais e a assegurar o seu litoral. Ajuda a evitar a chegada de armas e materiais relacionados sem autorização por mar. Esta missão faz parte da implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, aprovada em 2006.

O MTF é a primeira força naval integrada em uma operação de manutenção de paz das Nações Unidas. O seu âmbito abrange toda a costa libanesa. A folha de apresentação da Missão contém um comprimento de 110 milhas náuticas para patrulhar, aproximadamente 204 quilômetros.

Esta cooperação combina as operações offshore com o desenvolvimento dos recursos nacionais. Os navios internacionais fornecem apoio enquanto as tripulações libanesas consolidam suas habilidades. O objectivo continua a ser permitir que as forças navais e de segurança do país realizem elas próprias essas tarefas.

A composição desta força evolui com as contribuições dos Estados. Na sua actualização de 29 de Outubro de 2026, a UNIFIL identificou dois navios, fornecidos pelo Bangladesh e pela Alemanha. Esta declaração descreve os meios então presentes, sem prejuízo do seu calendário de retirada individual.

Um quadro assinado em Beirute em dezembro de 2025

A preparação do relé baseia-se em disposições anteriores ao lembrete de 9 de Novembro. Em 23 de dezembro de 2025, as duas forças assinaram uma nova estrutura operacional na base naval de Beirute. O Contra-Almirante Stephan Plath representou o MTF. O Contra-Almirante Mustapha El Aly representou a Marinha Libanesa.

Este documento organiza a sua cooperação para 2026. Prevê uma maior responsabilidade das forças libanesas pela segurança das águas territoriais. Os seus procedimentos abrangem o controlo destas águas e a realização de missões de segurança marítima.

O quadro prevê igualmente uma mudança do papel internacional. O MTF deve passar gradualmente da participação activa em tarefas de segurança para aconselhamento, formação e observação. A formação dos marinheiros libaneses continua a ser um componente desta transição.

O acordo prevê uma maior integração das unidades libanesas nas estruturas comuns a ambas as forças. No entanto, este progresso depende da disponibilidade operacional das unidades em causa. Por conseguinte, a assinatura do quadro não significa que já tenha sido adquirida autonomia. Estabelece uma organização de trabalho para o reforço das capacidades em 2026.

Dos radares costeiros às operações

Em 13 de fevereiro de 2026, o Comandante da Marinha Libanesa explicou vários resultados dessa cooperação. Mustapha El Aly citou o desenvolvimento do conhecimento do espaço marítimo. É baseado em uma rede de radares avançados, estendendo-se para o norte de Arida para Naqurah no sul.

Essa rede é uma das formas pelas quais as forças navais podem monitorar seu ambiente operacional. O Comandante referiu-se igualmente a uma melhor preparação e gestão das operações. Associava estes progressos a uma avaliação mais precisa dos riscos marinhos.

A formação não se limita à prevenção do tráfico de armas. Trata-se também de busca e salvamento. O funcionário libanês descreveu o reforço da capacidade como outro resultado do apoio internacional. Assim, a segurança no mar inclui competências de vigilância, navegação e assistência para pessoas em dificuldade.

Equipes de treinamento, no quarto e no mar

A preparação do pessoal é fundamental para este processo. A Marinha Libanesa usa um simulador de navegação na Escola da Força Naval. Equipes especiais da Marinha Alemã participam do treinamento de oficiais e oficiais não-comissionados.

Estas sessões centram-se na navegação segura e nas manobras no mar. Visam melhorar as competências da tripulação e reduzir o risco de acidentes. Complementam as actividades práticas realizadas com os navios da força marítima.

Em 17 de Junho de 2026, a UNIFIL descreveu a continuação de um programa de formação contínua, tanto em sala de aula como no mar. Estas actividades foram integradas no quadro assinado em Dezembro. Apresentou-os como preparação para maiores responsabilidades libanesas nas águas territoriais.

O Chefe da UNIFIL, General Diodato Abagnara, salientou então a melhoria gradual na preparação do pessoal. Ele também destacou a coordenação, compreensão mútua e confiança em operações conjuntas. Estes elementos informam o significado do lembrete de novembro: a assistência técnica acompanha a aprendizagem operacional contínua.

Prazo de mandato sem autonomia automática

Esta preparação tem lugar à medida que o mandato da UNIFIL termina. A Resolução 2790 prevê a cessação das operações em 31 de dezembro de 2026. Uma retirada ordenada e segura terá de ser efectuada no prazo de um ano.

Só este calendário geral não constitui uma certificação das capacidades da marinha libanesa. O recordatório de 9 de Novembro não fornece nenhum novo calendário detalhado de transferências marítimas. Também não publica avaliação final da autonomia da unidade. O CCF mantém um critério concreto: a sua disponibilidade operacional para assumir mais responsabilidades no mar.

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