10 novembre 2026
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UNIFIL e a Marinha Libanesa: preparação do relé no mar

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A UNIFIL recorda a sua missão marítima ao lado da marinha libanesa: prevenir a entrada e a formação de tripulações não autorizadas. O quadro assinado em Dezembro de 2025 prevê um aumento gradual das responsabilidades nacionais. Radares, simuladores e treinamentos devem preparar essa autonomia, sem nova transferência anunciada em 9 de novembro. O lembrete faz parte dos preparativos para o fim do mandato da ONU, previsto para 31 de dezembro de 2026. Não confirma que as forças navais libanesas já tenham adquirido todas as capacidades necessárias.

FINUL maritime : préparer la marine libanaise au relais. Photographie d’archive de la frégate brésilienne Liberal, navire amiral de la MTF au Liban en février 2014.
La frégate brésilienne Liberal, navire amiral de la force maritime de la FINUL, le 21 février 2014. Photographie d’archive, qui ne représente pas la composition de la force en 2026. Photo : Marinha do Brasil, CC BY-SA 2.0. © Marinha do Brasil / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Mise en page Libnanews.
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A UNIFIL e a Marinha Libanesa continuam a cooperar para impedir a entrada de armas não autorizadas pelo mar. Em um lembrete emitido em 9 de novembro de 2026, a missão também destaca seu trabalho de formação e assistência técnica. O objectivo continua a ser permitir que as forças navais libanesas assumam estas responsabilidades de forma independente. A mensagem não é o anúncio de uma nova transferência. Descreve uma preparação progressiva, já sob a égide de um acordo operacional assinado em dezembro de 2025.

A componente marítima da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, conhecida como MTF, opera desde outubro de 2006. O seu destacamento respondeu a um pedido do Governo libanês. Vinte anos depois, a UNIFIL recorda os dois componentes deste compromisso: contribuir para a segurança marítima e reforçar as capacidades da marinha nacional.

O texto de 9 de novembro não indica qualquer intercepção, apreensão ou novo exercício. Também não anuncia que a marinha libanesa pode agora realizar todas as missões em causa sozinha. Centra-se na cooperação, na assistência técnica e na formação necessária para alcançar esta autonomia ao longo do tempo.

UNIFIL e a Marinha Libanesa: acompanhamento das abordagens do país

A força marítima ajuda as autoridades libanesas a controlar as suas águas territoriais e a assegurar o seu litoral. Ajuda a evitar a chegada de armas e materiais relacionados sem autorização por mar. Esta missão faz parte da implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, aprovada em 2006.

O MTF é a primeira força naval integrada em uma operação de manutenção de paz das Nações Unidas. O seu âmbito abrange toda a costa libanesa. A folha de apresentação da Missão contém um comprimento de 110 milhas náuticas para patrulhar, aproximadamente 204 quilômetros.

Esta cooperação combina as operações offshore com o desenvolvimento dos recursos nacionais. Os navios internacionais fornecem apoio enquanto as tripulações libanesas consolidam suas habilidades. O objectivo continua a ser permitir que as forças navais e de segurança do país realizem elas próprias essas tarefas.

A composição desta força evolui com as contribuições dos Estados. Na sua actualização de 29 de Outubro de 2026, a UNIFIL identificou dois navios, fornecidos pelo Bangladesh e pela Alemanha. Esta declaração descreve os meios então presentes, sem prejuízo do seu calendário de retirada individual.

Um quadro assinado em Beirute em dezembro de 2025

A preparação do relé baseia-se em disposições anteriores ao lembrete de 9 de Novembro. Em 23 de dezembro de 2025, as duas forças assinaram uma nova estrutura operacional na base naval de Beirute. O Contra-Almirante Stephan Plath representou o MTF. O Contra-Almirante Mustapha El Aly representou a Marinha Libanesa.

Este documento organiza a sua cooperação para 2026. Prevê uma maior responsabilidade das forças libanesas pela segurança das águas territoriais. Os seus procedimentos abrangem o controlo destas águas e a realização de missões de segurança marítima.

O quadro prevê igualmente uma mudança do papel internacional. O MTF deve passar gradualmente da participação activa em tarefas de segurança para aconselhamento, formação e observação. A formação dos marinheiros libaneses continua a ser um componente desta transição.

O acordo prevê uma maior integração das unidades libanesas nas estruturas comuns a ambas as forças. No entanto, este progresso depende da disponibilidade operacional das unidades em causa. Por conseguinte, a assinatura do quadro não significa que já tenha sido adquirida autonomia. Estabelece uma organização de trabalho para o reforço das capacidades em 2026.

Dos radares costeiros às operações

Em 13 de fevereiro de 2026, o Comandante da Marinha Libanesa explicou vários resultados dessa cooperação. Mustapha El Aly citou o desenvolvimento do conhecimento do espaço marítimo. É baseado em uma rede de radares avançados, estendendo-se para o norte de Arida para Naqurah no sul.

Essa rede é uma das formas pelas quais as forças navais podem monitorar seu ambiente operacional. O Comandante referiu-se igualmente a uma melhor preparação e gestão das operações. Associava estes progressos a uma avaliação mais precisa dos riscos marinhos.

A formação não se limita à prevenção do tráfico de armas. Trata-se também de busca e salvamento. O funcionário libanês descreveu o reforço da capacidade como outro resultado do apoio internacional. Assim, a segurança no mar inclui competências de vigilância, navegação e assistência para pessoas em dificuldade.

Equipes de treinamento, no quarto e no mar

A preparação do pessoal é fundamental para este processo. A Marinha Libanesa usa um simulador de navegação na Escola da Força Naval. Equipes especiais da Marinha Alemã participam do treinamento de oficiais e oficiais não-comissionados.

Estas sessões centram-se na navegação segura e nas manobras no mar. Visam melhorar as competências da tripulação e reduzir o risco de acidentes. Complementam as actividades práticas realizadas com os navios da força marítima.

Em 17 de Junho de 2026, a UNIFIL descreveu a continuação de um programa de formação contínua, tanto em sala de aula como no mar. Estas actividades foram integradas no quadro assinado em Dezembro. Apresentou-os como preparação para maiores responsabilidades libanesas nas águas territoriais.

O Chefe da UNIFIL, General Diodato Abagnara, salientou então a melhoria gradual na preparação do pessoal. Ele também destacou a coordenação, compreensão mútua e confiança em operações conjuntas. Estes elementos informam o significado do lembrete de novembro: a assistência técnica acompanha a aprendizagem operacional contínua.

Prazo de mandato sem autonomia automática

Esta preparação tem lugar à medida que o mandato da UNIFIL termina. A Resolução 2790 prevê a cessação das operações em 31 de dezembro de 2026. Uma retirada ordenada e segura terá de ser efectuada no prazo de um ano.

Só este calendário geral não constitui uma certificação das capacidades da marinha libanesa. O recordatório de 9 de Novembro não fornece nenhum novo calendário detalhado de transferências marítimas. Também não publica avaliação final da autonomia da unidade. O CCF mantém um critério concreto: a sua disponibilidade operacional para assumir mais responsabilidades no mar.

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