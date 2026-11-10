Khor Mor: O Curdistão enfrenta sua dependência elétrica

O desligamento do local de gás Khor Mor afeta várias usinas de energia no Curdistão iraquiano. Sua localização em cidades diferentes não os protege de uma quebra comum no combustível. A extensão KM250 aumentou a capacidade de processamento de gás sem diversificar sua origem. A oferta da Taza expande o mercado. O desenvolvimento de Chambhamal continua a ser um projeto para 2028. Estas características explicam a extensão da degradação para além do alegado ataque de 8 de Novembro e os seus danos ainda avaliados.

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A dependência elétrica de Khor Mor explica a escala dos cortes no Curdistão iraquiano após o desligamento do local de gás. A planta fornece várias plantas em diferentes cidades, mas da mesma fonte de combustível. A sua prorrogação, concluída em Outubro de 2025, reforçou esta capacidade. Não removeu o risco de uma interrupção comum.

De acordo com o porta-voz do ministério regional da eletricidade, Omed Ahmed, a parada após o ataque em 8 de novembro priva a rede de 2.500 a 2.800 megawatts. Cita as usinas de Erbil, Suleimaniye, Bazian, Chamchamal e Dohuk. Nem todas estas instalações devem sofrer danos para perder a sua capacidade de produção: a interrupção do seu abastecimento é suficiente.

Dana Gas confirmou em 9 de novembro um suposto ataque de drone, um incêndio extinto e a ausência de baixas entre o pessoal. A produção permanece suspensa durante a avaliação dos danos. A empresa não fornece um calendário de recuperação. As informações disponíveis não estabelecem a identidade do atacante.

Khor Mor, um vício elétrico concentrado

Lançado em 2008, Khor Mor está localizado perto de Chamchamal, na província de Souleimaniye. O consórcio Pearl Petroleum opera este projeto. Dana Gas e Crescent Petroleum são os principais parceiros. Ao longo dos investimentos, o terreno tornou-se uma infra-estrutura regional central de abastecimento.

Em seu relatório anual de 2025, Dana Gas afirma que Khor Mor fornece mais de 85% da produção de eletricidade do Curdistão iraquiano. Este percentual é um dado da empresa, relatado no período descrito. Não é uma medida instantânea da corrente desaparecida após o ataque de novembro de 2026.

A distinção conta para entender o colapso. Um volume diário de gás mede um combustível fornecido. Uma potência, expressa em megawatts, descreve a capacidade de energia disponível ou interrompida. A transição de uma fábrica para outra depende, em particular, das centrais eléctricas e do seu funcionamento. A produção de gás e as figuras de energia elétrica não se somam.

A faixa de 2.500 a 2.800 megawatts representa a estimativa inicial do ministério regional. O número de 2,8 gigawatts corresponde então ao seu terminal alto. Esta não é uma segunda perda, que seria adicionada à primeira.

Produzir mais sem multiplicar fontes

O projeto KM250 aumentou a capacidade instalada de processamento de gás para 750 milhões de pés cúbicos padrão por dia. Dana Gas confirma esse aumento de 50% nos resultados de 6 de novembro. Esta é uma capacidade técnica, não prova de que este volume é produzido todos os dias.

A extensão aumenta o gás que o local pode fornecer. Mas a concentração permanece: uma instalação maior permanece exposta a uma paragem local. As centrais servidas podem estar longe umas das outras e ainda assim partilhar a mesma vulnerabilidade.

A nova capacidade abriu também uma saída para fora da região autónoma. Desde agosto, o projeto forneceu à usina de energia Taza perto de Kirkuk um acordo com o Ministério Federal da Eletricidade. O volume de contrato anunciado atinge 100 milhões de pés cúbicos por dia. Este acordo alarga o âmbito comercial de Khor Mor; Não traz uma segunda fonte para o gás das centrais nucleares curdas.

O gás doméstico não substitui o das centrais eléctricas

Outro aspecto da resposta emergencial é o fornecimento de gás de petróleo liquefeito aos domicílios. As autoridades regionais solicitaram assistência de Bagdá até o local ser retomado. Esta medida diz respeito às necessidades internas, distintas do fornecimento de electricidade às grandes instalações eléctricas.

As entregas de gás de cozinha podem, portanto, limitar uma consequência do fechamento sem restaurar megawatts perdidos. Para a rede, o ponto decisivo continua a ser o retorno ao serviço do processamento e entrega de combustível, ou a disponibilidade de outros meios de produção.

Chambhamal continua a ser um projeto, não um resgate imediato

Dana. O gás apresenta o desenvolvimento do campo Chamchamal como um próximo passo no seu crescimento. Na sua comunicação de 6 de Novembro, a empresa visa uma primeira produção de gás no início de 2028. Esta agenda anunciada não é nem uma entrega atual nem uma solução disponível para os cortes desta semana.

Em Khor Mor, as equipas ainda têm de medir os danos. Enquanto esta avaliação não conduzir a um calendário de recuperação, as autoridades de electricidade não dispõem de uma data pública confirmada para a devolução deste combustível.

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