Basil propõe uma força de cinco poderes no Líbano

Gebran Bassil propõe uma força internacional envolvendo os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Ele apresentou esta ideia a Joseph Aoun em 10 de novembro, ligando garantias internacionais, retirada israelense e monopólio estatal de armas. Não é anunciado qualquer acordo das capitais em causa. Esta iniciativa segue a liderança de uma missão civil mencionada por Marco Rubio. O calendário da UNIFIL continua a ser estabelecido pelas Nações Unidas, com a cessação das operações no final de Dezembro, seguida de uma retirada ordenada.

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Gebran Bassil propôs, na terça-feira, 10 de novembro, em Baabda, estabelecer uma força internacional com os membros permanentes do Conselho de Segurança. O líder da Corrente Patriótica Livre apresentou esta ideia ao Presidente Joseph Aoun. Associa-a à retirada israelita, ao monopólio de armas do Estado libanês e às salvaguardas internacionais. Esta iniciativa continua a ser uma proposta num debate pós-FINUL que ainda não resultou num acordo.

Bassil propõe uma força baseada nos cinco poderes

No final de sua reunião com Joseph Aoun, que ele conheceu no chefe de uma delegação, Bassil disse que tinha entregue seu projeto ao presidente. Apelou a consultas com os países em causa para que o Líbano saia da fila.

A composição que está avançando refere-se aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Bassil vê isso como uma maneira de equilibrar o tratamento do Líbano e de Israel. Ele acredita que tal arranjo retiraria o argumento de Israel para a proteção de seu território.

Esta avaliação é a do líder da CPL. A sua declaração não menciona qualquer compromisso das cinco capitais. Não especifica o número de pessoal, a cadeia de comando ou o financiamento. Também não define as regras de intervenção da força prevista.

Retirada de Israel e armas estatais

Basil liga a soberania libanesa a dois requisitos: a retirada de Israel e o compromisso do Estado com a exclusividade de armas. Distingue estes objectivos da adopção de uma estratégia de segurança nacional, que apresenta como um processo interno.

Solicita igualmente que o Líbano se afaste das guerras e dos confrontos entre eixos regionais. As salvaguardas internacionais propostas poderiam ser acompanhadas de acordos de defesa com Estados capazes de proteger o país.

Em relação às relações com Israel, Basílio defende uma trégua estabelecendo uma calma duradoura. Ela então evoca uma paz abrangente e justa quando suas condições são cumpridas. Ele recusou, no entanto, que a ocupação israelense deveria ser usada para impor a normalização. Estas posições não valem a negociação anunciada de um tratado ou acordo governamental sobre o seu projecto.

Um debate separado da trilha civil mencionada por Rubio

No dia anterior, em Paris, o Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio mencionou outra possibilidade: uma missão de verificação civil. Ele indicou que tinha abordado esta liderança com Emmanuel Macron, à margem da reunião ministerial do G7.

Washington está à procura de observadores credíveis para controlar os compromissos de segurança. Rubio salientou a necessidade de um acordo libanês e israelita. Ele não anunciou nenhum formato final ou cronograma de implantação.

As duas intervenções dizem respeito, portanto, à presença internacional, mas propõem critérios diferentes. Bassil enfatiza a participação dos cinco poderes permanentes. Rubio descreve uma função de verificação que poderia ser civil. Nesta fase, não existe um elemento público que os apresente como duas partes de um plano comum.

O mandato da UNIFIL termina em 31 de Dezembro

A Resolução 2790, aprovada em 28 de agosto de 2025, prorrogou o mandato da UNIFIL por um período final até 31 de dezembro de 2026. As operações devem cessar nessa data e o pessoal deve retirar-se de forma ordenada e segura no prazo de um ano. Por conseguinte, o termo do mandato não significou a partida simultânea de todos os pacificadores.

O texto apela também à retirada das forças israelitas das posições ocupadas ao norte da Linha Azul. Apela às autoridades libanesas para que ponham ali as suas forças e prolonguem o seu controlo territorial. Prevê a análise das opções para a continuação da implementação da Resolução 1701 após a retirada da UNIFIL, sem adoptar a força proposta hoje por Basil.

A apresentação de Baabda deixa agora em aberto duas fases: a resposta das autoridades libanesas e as consultas internacionais solicitadas pela CPL. Basil foi então recebido pelo Presidente do Parlamento, Nabih Berri, em Ain al-Tinah. O anúncio desta reunião ainda não detalha os resultados de suas discussões.

Arquivo fotográfico: contingente francês da UNIFIL em Tiri, 14 de Julho de 2009. © Libnanews. Vestido editorial; Essa imagem não mostra a força proposta em 2026.

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