Blinken duvida que o Irão possa render-se

Antony Blinken duvidou que o aumento da pressão levaria o Irã a se render. O ex-secretário de Estado dos EUA defende uma negociação, mantendo a pressão econômica. Em uma entrevista realizada em 9 de novembro, destacou as dimensões do país e suas capacidades remanescentes. No dia anterior, em Washington, ele já havia mencionado possíveis concessões, ao contrário de Mike Pompeo. Estas posições acompanham a mediação do Catar, sem constituir uma decisão da administração dos EUA ou anunciar um acordo com Teerão.

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Antony Blinken acredita que Washington pode forçar Teerã a negociar, mas duvida de que possa obter sua rendição. Em uma entrevista de TV na segunda-feira, 9 de novembro, o ex-secretário de Estado dos EUA pediu um resultado diplomático. Destaca o tamanho do Irã, sua fachada marítima e suas capacidades militares remanescentes. Esta avaliação vem enquanto o Qatar continua a mediar entre Washington e Teerão.

Blinken ao Irão: Negociar em vez de capitular

O relatório desta entrevista, publicado por uma mídia financeira americana, relata seu apelo para combinar pressão econômica e negociação. Blinken acredita que uma nova escalada exporia os Estados Unidos a riscos adicionais. Não apresenta qualquer concessão iraniana já obtida, nem apresenta qualquer acordo de preparação que conheça as condições.

Ele também critica a retirada dos EUA do acordo nuclear de 2015, decidido por Donald Trump em 2018. Segundo ele, os ataques danificaram instalações iranianas sem eliminar permanentemente o risco nuclear. Seus comentários sobre possíveis estoques enterrados e centrífugas sobreviventes constituem uma análise, não um inventário verificado no local.

Uma posição já defendida em Washington no dia anterior

No domingo, 8 de novembro, durante uma reunião pública em Washington com Mike Pompeo, Blinken defendeu uma linha similar. Os dois antigos chefes da diplomacia americana falaram diante da Assembléia Geral das Federações Judaicas da América do Norte.

Blinken referiu-se então à possibilidade de concessões, nomeadamente em matéria de sanções, para permitir negociações. Propôs que se mantivesse uma pressão económica sustentada para o efeito. Invocou o acordo nuclear de 2015 e o fim da guerra Irão-Iraque para distinguir um acordo negociado de uma capitulação.

Pompeo tinha, pelo contrário, rejeitado as concessões e defendido a pressão contínua sobre o regime iraniano. Este desacordo diz respeito a formas de sair do conflito. Nenhum deles está actualmente a conduzir negociações em nome de Washington.

Geografia ilumina o argumento, não o resultado do conflito

As dimensões iranianas fornecem uma base concreta para o argumento de Blinken sobre as dificuldades da guerra prolongada. Os dados das Nações Unidas mostram uma área de aproximadamente 1,63 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada de 92,4 milhões até 2025. O número muitas vezes arredondado para 90 milhões corresponde a uma ordem de magnitude.

No entanto, esses dados não medem o estado atual do arsenal iraniano nem a capacidade do poder de suportar novas operações. A resiliência política e militar referida pelo antigo Secretário de Estado continua a ser uma avaliação estratégica. Não significa que o Irão estaria imune à perda ou à pressão.

A mediação do Catar continua em Paris

O debate ocorreu após a reunião de 9 de novembro entre Donald Trump e o primeiro-ministro do Catar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. O Presidente dos EUA anunciou então que não lançaria outra ofensiva por enquanto, citando o progresso para uma solução para o conflito. Ele manteve a possibilidade de agir se a situação mudasse.

Em 10 de novembro, o chefe de governo do Qatar deveria apresentar os resultados de suas discussões a funcionários europeus e sauditas em Paris. A sequência diplomática tem lugar à margem da reunião do G7 dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Estas consultas ainda não valem a pena anunciar um acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

Foto do arquivo: Estreito de Ormuz visto pela Terra/MODIS, 2 de dezembro de 2020. MODIS Land Rapid Response Team, GSFC da NASA, domínio público. Vista editorial; a vista não mostra os eventos de novembro de 2026.

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