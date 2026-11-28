O segundo grupo do 128o Batalhão retornou a Dublin na sexta-feira após seis meses no Líbano. Cerca de 294 militares constituem a mais recente rotação da Irlanda dentro da UNIFIL.

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O segundo grupo do 128o Batalhão Irlandês de Infantaria retornou a Dublin na sexta-feira, 27 de novembro, após seis meses na UNIFIL. O Tenente-Coronel Damian Carroll, que comandou o batalhão, confirmou no aeroporto o fim desta missão. A Irlanda ainda não sai do Líbano: o 69o grupo de infantaria assumiu.

O 128o batalhão foi enviado ao Líbano em maio com 344 tropas, de acordo com as forças de defesa irlandesas. Uma primeira parte do contingente já tinha retornado a Dublin, de acordo com o exército irlandês. O regresso do segundo grupo na sexta-feira conclui esta rotação.

Uma rotação de 294 militares irlandeses

O 69o grupo tem 294 soldados irlandeses, de acordo com o exército. Participou no batalhão multinacional, que reuniu pessoal irlandês, polaco e húngaro. Dublin anunciou no início de novembro que seria o seu último contingente destacado na atual missão da UNIFIL. O número de 294 refere-se à rotação irlandesa, e não ao número total de unidades multinacionais.

Carroll explicou em Dublim que o novo grupo deveria manter a capacidade operacional enquanto se prepara para a retirada. Ele lembrou que seu próprio batalhão tinha chegado pouco depois da retomada das hostilidades na primavera. As operações então retomadas nas aldeias, incluindo a assistência a pessoas deslocadas internamente, antes da missão começou os preparativos para a partida.

O fim do mandato não coincide com a partida das tropas

O Conselho de Segurança estabeleceu 31 de Dezembro de 2026 como o fim do mandato operacional da UNIFIL e planeou subsequentemente uma fase de retirada em 2027. Em Maio, o Governo irlandês aprovou a manutenção dos seus militares até ao final do mandato, seguida de uma presença para acompanhar a retirada de pessoal e equipamento. As forças irlandesas esperam que o 69o grupo comece a se retirar no início de 2027.

A Irlanda participou na UNIFIL desde a sua criação em 1978. O regresso do 128o Batalhão terminou uma rotação, mas nem a partida total dos irlandeses nem o encerramento das operações da UNIFIL teve lugar na sexta-feira.

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