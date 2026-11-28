Os guardas de fronteira iraquianos fecharam a passagem de Bashta, na província curda de Halabja, e de Al-Walid, do lado sírio. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano Fouad Hussein revelou, em 7 de Novembro, uma exigência americana de limitar o comércio terrestre com o Irão a dois pontos de passagem. Bagdade não anunciou que iria implementar este pedido.
O comandante dos guardas de fronteira iraquianos, Mohammed al-Saidi, anunciou na quinta-feira, 26 de Novembro, o encerramento de duas passagens anteriormente administradas pelas autoridades do Curdistão iraquiano. Bashta está localizada na província de Halabja, na fronteira iraniana. O cruzamento Al-Walid visado por esta operação fica a norte de Rabia, na fronteira síria. Nenhum deles foi reconhecido pelas autoridades federais como uma passagem oficial de fronteira.
Um aplicativo americano lançado em 7 de novembro
Fouad Hussein declarou, em 7 de Novembro, que o Tesouro dos EUA tinha formalmente solicitado ao Iraque que fechasse todos os seus cruzamentos com o Irão. Segundo o ministro, um estava no Curdistão iraquiano, o outro no resto do país. Ele não identificou as duas posições a serem mantidas abertas. Em 13 de Novembro, considerou impossível aplicar tal medida, citando os laços económicos entre os dois países e o custo do encerramento da população iraquiana.
As decisões tomadas em Novembro não seguiram um movimento uniforme de encerramento. No dia 10, a Autoridade Iraquiana dos Correios de Fronteiras reabriu Al-Sheeb, na província de Maysan, a passageiros e mercadorias após o trabalho. Ele anunciou separadamente o encerramento temporário de Mandali na província de Diyala, a partir de 13 de novembro. Em 23 de Novembro, o Presidente da Autoridade negou o encerramento de Shalamcheh aos viajantes. Do lado iraniano, o Ministério do Interior informou que um problema de computador tinha interrompido a liberação de mercadorias.
Bagdá toma conta das passagens do Curdistão
O Governo de Ali al-Zaïdi ordenou o encerramento de pontos de passagem não oficiais e o reforço do controlo federal sobre as receitas aduaneiras e o petróleo. Referido pelo primeiro-ministro, o Supremo Tribunal Federal confirmou, em 25 de novembro, que Bagdá era competente para garantir fronteiras internacionais, inclusive em áreas administradas pelo Curdistão. No entanto, recordou que a gestão aduaneira deveria ser coordenada com as autoridades regionais. O governo curdo desafiou medidas federais e milhares de pessoas protestaram em Erbil em 26 de novembro.
O encerramento de Bashta é a mudança vista do lado iraniano no anúncio do comando iraquiano em 26 de novembro. Na terça-feira, o governo invocou a luta contra o contrabando para justificar sua intervenção. Nenhuma ordem pública em Bagdá identifica os dois cargos que permaneceriam abertos se o pedido dos Estados Unidos fosse implementado.
Comentários