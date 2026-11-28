O IPC estima que 21% da população analisada no Líbano se encontra numa crise alimentar aguda ou pior. A projeção de abril avançou 24%. Entre os dois exercícios, as condições do conflito mudaram, mas também a população de referência e os limites de determinados grupos. O que podemos comparar?

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No Líbano, o Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (ICF) estimou em abril que 24 por cento da população analisada estaria em crise alimentar aguda ou pior até agosto de 2026. Sua próxima avaliação, de setembro de 2026 a fevereiro de 2027, reduziu a proporção para 21%. O número é menor, mas os períodos, os pressupostos e parte da população de referência mudaram.

Uma projecção revista, depois uma nova avaliação

Publicado em 29 de Abril, o primeiro valor não era o balanço quinquenal de Abril a Agosto. Foi uma projeção, revisada após a escalada das hostilidades de março e deslocamentos subsequentes. O IPC estimou que cerca de 1,24 milhões de pessoas de 5,19 milhões estariam na fase 3 ou superior, o limiar para situações classificadas como crise ou mais graves.

O relatório de 5 de Novembro baseia-se numa nova análise realizada de 21 a 29 de Setembro. Combina inquéritos domiciliares, informações de acesso ao mercado e renda, e dados de viagens e assistência. Para setembro de 2026 a fevereiro de 2027, a tabela nacional contém cerca de 1,05 milhões de pessoas na fase 3 ou mais, de 5,03 milhões analisados. Esta não é uma declaração final feita após Fevereiro, mas uma avaliação do chamado período « actual » no relatório.

População de referência também alterada

Ambos os exercícios mantêm as mesmas quatro grandes categorias populacionais, sem necessariamente medi-las no mesmo perímetro. Assim, as pessoas que chegaram da Síria depois de dezembro de 2024 foram contadas em três unidades analíticas em abril; O exercício de setembro as classifica em uma unidade nacional. Para os refugiados sírios mais antigos, o IPC aumentou de 25 para 21 unidades e de um milhão para aproximadamente 820.000 funcionários de referência. Este pessoal vem do planeamento humanitário. A sua diferença não corresponde a uma série de partidas registadas.

Para os residentes libaneses, a força de trabalho nacional de referência permanece em torno de 3,86 milhões. No entanto, o mesmo total nacional não garante comparações locais no âmbito constante. Em abril, pessoas deslocadas internamente tinham sido ligadas ao seu distrito de chegada. O CPIL alerta que as revisões da distribuição geográfica alteram a leitura dos resultados, especialmente quando vários distritos são agrupados devido à insuficiência de dados. Os dois totais nacionais podem ser reconciliados para compreender a ordem de grandeza; Não é possível deduzir o desenvolvimento de um município ou comparar diretamente todos os subgrupos.

O que a diferença não mede

O Programa Alimentar Mundial associa parcialmente o declínio às mudanças na intensidade e deslocamento de conflitos desde o seu auge. No entanto, os dois relatos não permitem isolar a parte da diferença devido a cada fator, nem seguir os mesmos domicílios de um período para outro. Subtrair 1,05 milhões de 1,24 milhões não dá, portanto, o número de pessoas que saíram da crise. Algumas famílias podem ter visto sua situação melhorar enquanto outras se voltavam na direção oposta, sem que as tabelas nacionais mostrem quanto.

O seguinte cenário ilustra por que a proporção também deve ser lida com seu denominador. Para março a julho de 2027, o CPI novamente projeta 24%, mas em uma base de planejamento de 4,81 milhões, cerca de 1,15 milhões de pessoas em crise ou pior. Este não é o retorno à mesma força que em abril de 2026, nem um resultado já alcançado. Em especial, a projecção tem em conta o financiamento de auxílios que não foi confirmado para Junho e Julho no momento da análise. Este ponto é uma hipótese de cenário, não o anúncio de uma interrupção.

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