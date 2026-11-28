As autoridades sanitárias de Sana atribuíram à Arábia Saudita uma greve que feriu quinze pessoas no sábado. A coligação anunciou separadamente que havia interceptado um míssil em direção a Riade.

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O Ministério da Saúde de Houthis anunciou que 15 civis, incluindo duas mulheres, haviam sido feridos em uma greve em Sanaa no início de sábado, 28 de novembro. O porta-voz do ministério, Anis al-Asbahi, atribuiu a greve à Arábia Saudita. A coligação não confirmou esta operação nas declarações disponíveis no sábado de manhã.

O balanço abrange o distrito de Bir Abu Shamla, no distrito de Al-Tahrir. Segundo o porta-voz, as casas também foram danificadas. Relatórios locais relataram danos nas lojas. A primeira estimativa local de treze feridos foi seguida de uma revisão de quinze relatada pelas autoridades de saúde. Estes números não fazem sentido. Não houve verificação independente para estabelecer o balanço exato ou identificar sobre o que era a greve.

Um incêndio reportado a Mokha

Os Houthis também relataram que um ataque tinha desencadeado um incêndio em uma usina de energia em Mokha, a cidade portuária do Mar Vermelho. O anúncio não especifica quantas pessoas teriam sido privadas de eletricidade ou quando o serviço poderia ser restaurado. Nenhum resultado humano separado foi relatado para a planta. Informações sobre Mokha não fazem parte do registro de Sanaa.

Riade anuncia interceptação separada

O general Turki al-Maliki, porta-voz da coligação liderada pela Arábia Saudita, anunciou sábado que a defesa aérea tinha interceptado e destruído um míssil de cruzeiro dirigido à região de Riade. Ele atribuiu o tiro aos Houthis. Seu anúncio não fornece um equilíbrio de terreno e não estabelece uma ligação entre o lançamento e o hit relatado em Sanaa. Na quinta-feira, a coligação anunciou que havia interceptado dois mísseis balísticos em direção a Riade, e na sexta-feira uma interceptação separada sobre um drone.

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