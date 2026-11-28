Um decreto em vigor desde 28 de novembro adapta a declaração de licença relacionada com a chegada de uma criança, simplifica a mudança de endereço para os beneficiários da RSA e amplia a proteção contra o desregistro.

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Um decreto entrou em vigor no sábado, 28 de Novembro, altera três regras aplicáveis às pessoas registadas na França Travail: a disponibilidade para trabalhar durante certas férias, a declaração de uma mudança para os beneficiários da RSA e as consequências de uma não actualização automática de uma parte das pessoas registadas.

Paternidade e adoção: Distinto Disponibilidade de Registro

O Decreto de 24 de Novembro acrescenta a paternidade e a adopção aos motivos de alteração previstos no Código do Trabalho. Além disso, suprime a disposição que permite que um requerente de licença de paternidade esteja imediatamente disponível para o emprego. De acordo com o aviso do texto, esta regra de disponibilidade também é adaptada para licença de adoção e licença de nascimento adicional. O texto não altera a duração da licença e não introduz um novo subsídio de desemprego.

Na prática, a situação mudou. Estar temporariamente indisponível não significa, por si só, não estar registado. A qualificação do período e as regras que regem o pagamento de um subsídio durante uma licença são etapas distintas.

RSA: uma mudança declarada para o circuito de benefícios

Os beneficiários de rendimentos de solidariedade activos deixam o regime ordinário de declaração de mudança de domicílio em França Travail. A sua declaração segue agora as regras da RSA estabelecidas no Código de Acção Social e Famílias. O anúncio do decreto especifica que a France Travail pode ter em conta uma mudança de endereço declarada ao fundo de abono de família, sem impor a mesma declaração ao operador pela segunda vez. Esta disposição aplica-se ao lar, nem todas as mudanças.

Uma medida transitória prorrogada por dois anos

O decreto adia de 1 de janeiro de 2027 para 1 de janeiro de 2029 a caducidade de uma medida destinada a impedir que uma atualização não conduza ao desregistro de um público registado automaticamente, mas não seja acompanhada nem compensada pela France Travail. Este adiamento não prolonga o período de desconto mensal para outros candidatos a emprego. A alteração diz respeito a uma categoria específica de registantes, não à regra geral de renovação.

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