O Tribunal Constitucional austríaco considerará a admissibilidade do recurso de Zalando. O imposto, em vigor desde 1 de Outubro, aplica-se aos grandes vendedores online.

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Zalando pede ao Tribunal Constitucional austríaco que cancele o imposto sobre as parcelas cobertas pela venda à distância. No seu programa publicado em 27 de Novembro, o Tribunal anunciou que examinaria em primeiro lugar a admissibilidade do recurso interposto antes da entrada em vigor da lei. Não anunciou qualquer suspensão da taxa ou decisão sobre os méritos.

Imposto aplicável aos vendedores de mais de 100 milhões de euros

Desde 1 de outubro de 2026, a Áustria impôs ao seu território entregas de encomendas para venda à distância. O limiar é calculado sobre o volume de negócios na Áustria nas vendas à distância em causa durante o exercício anterior. Deve exceder 100 milhões de euros. A sociedade de responsabilidade pode calcular os dois euros por parcela entregue ou optar por declará-los por ordem, desde que este método seja mantido para todo o trimestre de relato.

Esta escolha conta quando uma ordem chega em múltiplas remessas. No cálculo por parcela, duas entregas ao abrigo da mesma ordem estão sujeitas a quatro euros de imposto; com o cálculo por ordem, dão origem a dois euros. O devedor é o vendedor online ou plataforma a que a lei atribui vendas. A lei não cria uma soma de dois euros que cada destinatário deve dar à pessoa que entrega.

A acção diz respeito à retirada das reservas e ao papel dos mercados

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, Zalando contesta a diferença de tratamento entre uma entrega à distância e uma encomenda na loja, de acordo com o modelo « clique e recolha ». A empresa também critica a atribuição de vendas por comerciantes terceiros aos mercados quando disponibilizam a sua interface. Em particular, invoca o princípio da igualdade, o direito à propriedade e a liberdade de exercício da actividade económica.

O imposto austríaco difere das medidas relativas à entrada de pequenas parcelas na União Europeia: o seu facto gerador não é a passagem da fronteira externa da UE. Abrange as entregas à Áustria sujeitas à lei, independentemente das formalidades aduaneiras. A primeira questão a decidir no processo G 197/2026 é se o recurso individual apresentado antes de 1 de Outubro pode ser examinado.

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