Um oficial militar dos EUA afirma que aviões de combate atingiram um local de lançamento de mísseis dos Guardas Revolucionários na ilha Qeshm na terça-feira, 17 de novembro de 2026. Referiu-se ao uso de munições de precisão e descreveu a operação como uma resposta aos ataques contra pessoal e bens dos Estados Unidos. Esta declaração complementa as informações iniciais das autoridades iranianas, que não assinalaram danos às infra-estruturas civis. Os efeitos militares e o equilíbrio humano não são estabelecidos de forma independente.

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A versão americana é agora conhecida: um oficial militar dos EUA afirma que a aviação atingiu um local de lançamento de mísseis dos Guardas Revolucionários na ilha Qeshm na terça-feira, 17 de novembro de 2026. Esta declaração, feita sob o anonimato, traz um alvo e um motivo alegado para os ataques comunicados anteriormente pelas autoridades iranianas.

Munição de precisão, de acordo com o gerente

O oficial dos EUA informa que as aeronaves de combate usavam munição de precisão. Apresentou a intervenção como resposta aos ataques iranianos contra pessoal e bens dos Estados Unidos e invocou a autodefesa.

Estes elementos descrevem a posição americana. Só eles não permitem a verificação dos danos causados ao local ou o estabelecimento de uma avaliação humana. A justificação de Washington não é uma conclusão independente sobre as circunstâncias da transação.

Declaração que completa as primeiras informações

Na nossaprimeiro artigo sobre ataques de QeshmAs informações originalmente disponíveis vieram de Ahmad Nafisi, o chefe da província de Hormozgan. Ele atribuiu os ataques aos Estados Unidos e garantiu que a infraestrutura residencial, comercial e vital ou de serviço não tinha sido danificada.

A declaração iraniana sobre infra-estruturas civis e a declaração americana sobre um alvo militar abrangem diferentes perímetros. Eles, portanto, não são suficientes para determinar todos os efeitos da greve. O primeiro artigo também foi atualizado para incorporar esta nova declaração.

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