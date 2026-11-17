Uma investigação atribuiu ao exército israelense a transferência de 3,5 milhões de fotos para o Amazonas. É necessário distinguir entre armazenamento, análise e utilização operacional.

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A transferência de milhões de fotografias para a infra-estrutura privada levanta uma questão que vai além do armazenamento de computadores: para que fins essas imagens podem ser exploradas? Uma investigação do Guardião publicada em 16 de novembro alegou que o exército israelense havia transferido 3,5 milhões de fotos de palestinos para os serviços do Amazonas, como parte de um projeto usando reconhecimento facial. Os elementos relatados descrevem uma capacidade de processamento maciça, sem estabelecer o uso operacional de cada imagem.

Uma transferência atribuída a uma unidade militar

A investigação baseia-se em documentos internos e entrevistas com fontes militares. Ele atribui a transferência para uma unidade conhecida como Rolling Stone, que mantém informações sobre as populações palestinas em Gaza e na Cisjordânia. No início de 2024, essa unidade indicou que queria utilizar o serviço de análise de imagem da Amazon.

O volume anunciado diz respeito a fotografias, não necessariamente tantas pessoas diferentes. Esta distinção é importante: a mesma pessoa pode aparecer em várias imagens. Portanto, o número de arquivos por si só não mede o número de indivíduos identificados ou as decisões tomadas sobre eles.

A origem de todas as imagens também é incerta. A história distingue entre bases existentes e fotografias coletadas em postos de controle em Gaza. Não mostra que os 3,5 milhões de arquivos todos vêm dessas passagens.

Armazenar, indexar e pesquisar são operações separadas

A documentação da AWS permite clarificar a operação geral da Recognição, sem validar os alegados usos militares. O serviço pode procurar correspondências entre uma face fornecida como entrada e uma coleção. Isso preserva as representações matemáticas das características faciais, chamadas vetores, e não as próprias fotografias.

Várias imagens da mesma pessoa podem produzir múltiplos vetores. A documentação também prevê a sua consolidação para melhorar a investigação. Assim, depositar fotografias em uma infraestrutura de nuvem, extrair recursos e lançar uma comparação são passos diferentes. A sua existência não prova automaticamente que um resultado desencadeou uma detenção ou outra intervenção.

Limites explícitos dos factos comunicados

A investigação também se referiu à presença de militares nos escritórios de Tel Aviv no início de 2024. Não afeta sua relação com esse lote de imagens nem a possível operacionalização de seu trabalho. Estas reservas proíbem todas as experiências descritas como sendo efectivamente utilizadas.

A AWS invoca o sigilo do cliente, nega ver seus dados e descreve as visitas como rotina. O exército recusa-se a comentar.

As questões de controlo permanecem em aberto

Por conseguinte, o processo exige várias verificações separadas: a fonte dos processos, as condições para o seu tratamento, as pessoas autorizadas a consultar os resultados e os procedimentos para corrigir uma identificação. Essas questões não são resolvidas pelo volume de imagens transferidas.

As evidências publicadas destacam as ligações entre infraestrutura comercial e capacidades de vigilância militar. Não são uma demonstração de todo o uso possível da tecnologia. É nesta diferença entre capacidade técnica, projeto documentado e uso demonstrado que as responsabilidades devem ser examinadas.

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