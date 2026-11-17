Os Houthis afirmam ter lançado cinco drones contra duas estações de bombeamento no gasoduto Leste-Oeste, a oeste de Riade, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Seu porta-voz Yahya Saree evoca impactos e incêndios, sem confirmação independente disponível nos itens consultados. A coligação da Arábia Saudita anuncia separadamente a interceptação de um drone na região de Riade. Não há razão para assimilar automaticamente esta intercepção a qualquer uma das cinco aeronaves alegadas ou concluir que o transporte de petróleo foi interrompido.

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Os Houthis reivindicaram na terça-feira, 17 de novembro de 2026 duas operações de drone contra as estações de bombeamento 8 e 9 do gasoduto Leste-Oeste, a oeste de Riade. A sua declaração refere-se a incêndios, mas os danos e consequências na operação não são confirmados de forma independente.

Cinco drones reivindicados contra duas estações

Em uma declaração em seu canal Telegram, o porta-voz militar Houthi Yahya Saree afirma que três drones foram usados em duas fases contra a Estação 9 e dois contra a Estação 8. Afirma impactos diretos e grandes incêndios.

Estes créditos constituem o balanço anunciado pelo movimento, não uma observação independente da condição das instalações. Não permitem uma interrupção do transporte de petróleo nem um equilíbrio humano.

Coalizão anuncia interceptação na região

A coligação liderada pelos sauditas anunciou na terça-feira que havia interceptado e destruído um drone atribuído aos Houthis na região de Riade. Os elementos consultados não permitem que esta intercepção esteja ligada precisamente a uma das cinco aeronaves mencionadas pela Saree.

O anúncio saudita de intercepção, portanto, não confirma os impactos ou incêndios reivindicados nas estações de bombeamento. Ambas as comunicações devem permanecer separadas.

Um novo episódio, distinto do ataque de 9 de novembro

Libnanews relatou umaataque relatado por Riyadh em 9 de novembro na região de MedinaO Ministério da Energia Saudita anunciou então um incêndio limitado, sem vítimas ou interrupções. Este balanço anterior não pode ser aplicado ao crédito de 17 de Novembro.

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