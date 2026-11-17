Uma investigação baseada em mais de 15 milhões de documentos questiona os controlos do Deutsche Bank. Clientes em risco, Rússia e Jeffrey Epstein estão no centro das revelações. O banco invoca arquivos antigos e sete bilhões de euros investidos para fortalecer seus procedimentos entre 2019 e 2025 incluídos.

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Um inquérito internacional publicado em 17 de novembro de 2026, baseado em mais de 15 milhões de arquivos internos, coloca os controles do Deutsche Bank no centro do debate. As revelações dizem respeito ao tratamento dos clientes em risco, às atividades russas e à relação com Jeffrey Epstein. O banco se opõe a essas acusações a antiguidade dos arquivos e os 7 bilhões de euros investidos em seus mecanismos de controle entre 2019 e 2025.

O ficheiro « Inside Deutsche Bank » faz uma pergunta específica: o que acontece aos alertas quando um cliente devolve muito dinheiro? O consórcio de inquérito descreve situações em que os requisitos comerciais enfraqueceram a aplicação das regras internas. Esta leitura dos arquivos é contestada pela instituição, que afirma ter mudado profundamente. Novas revelações jornalísticas acrescentam sanções regulamentares antigas e documentadas; Só eles não constituem novas convicções.

E-mails, auditorias e decisões internas

O corpus abrange as actividades do Banco desde o início dos anos 2010. Dois delatores confiaram-no aos jornalistas Josy Joseph e Khadija Sharife, depois foi partilhado com mais de 200 jornalistas de mais de cinquenta editoriais. O trabalho, coordenado pela organização sul-africana Barracuda, recebeu apoio técnico do Data and Research Center na Alemanha.

Os arquivos incluem e-mails, investigações internas, registros de reuniões e documentos de monitoramento de sanções. Permitem aos investigadores conciliar as advertências e as decisões subsequentes. No entanto, o consórcio salienta que não há provas de infracção nestes arquivos: muitos clientes citados nos documentos não são objecto de qualquer prova de actividade ilegal.

Epstein: uma relação aceite apesar dos riscos

A investigação retorna ao contato com Jeffrey Epstein em 2013 e ao monitoramento de suas operações. O Deutsche Bank reconhece ao consórcio que ter aceitado como cliente constituiu um erro. Lamenta esta relação e colaborou com as autoridades de supervisão, os serviços de investigação e o Congresso dos EUA.

O precedente regulatório é estabelecido independentemente do novo vazamento. No seu acordo de julho de 2020 com o banco, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque explicou as deficiências do acompanhamento de Epstein. Em especial, concluiu que as condições impostas por um comité de risco de reputação não tinham sido devidamente comunicadas às equipas em causa. Assim, os movimentos foram apreciados em relação aos hábitos do cliente e não aos riscos particulares associados ao seu perfil.

Este caso ilustra uma fragilidade concreta: classificar um cliente de alto risco não protege a instituição se não alterar as questões feitas, as auditorias realizadas ou as decisões operacionais. Um procedimento pode existir no papel e permanecer ineficaz quando não atinge aqueles que realizam ou monitorizam transações.

Rússia, um mercado que questiona arbitragem bancária

Os autores do Inside Deutsche Bank também descrevem tensões persistentes em torno das atividades russas. Eles acreditam que o desejo de manter relações lucrativas tem, em várias ocasiões, tido precedência sobre as preocupações das equipes de conformidade. Estas avaliações dizem respeito a períodos e transacções separados, que devem ser examinadas separadamente e não fundidas numa única taxa.

Em janeiro de 2017, o regulador financeiro de Nova York já havia aplicado uma multa de US$ 425 milhões ao Deutsche Bank para uma transação « mirror ». De acordo com suas conclusões, cerca de 10 bilhões de dólares foram transferidos da Rússia através de compras e vendas de ações coordenadas entre vários locais do grupo.

O mecanismo consistia em comprar rublos russos em Moscovo e, em seguida, vender os mesmos títulos, pelas mesmas quantidades e preços, através de uma contraparte coligada através de Londres. O vendedor, muitas vezes localizado em uma jurisdição offshore, foi pago em dólares. O regulador observou a falta de justificação económica legítima e lacunas graves no conhecimento dos clientes. Impôs igualmente um auditor independente e medidas correctivas.

O novo desafio é medir o que mudou após estas sanções. Os arquivos podem informar as práticas de algumas equipes e a resistência às reformas. No entanto, estabelecer responsabilidades adicionais implica identificar novos fatos, suas datas e obrigações aplicáveis, sem apresentar a multa de 2017 como uma decisão tomada hoje.

Redes detectadas após a transferência de fundos

Entre os novos casos descritos, o consórcio cita uma investigação interna de 2019 sobre uma alegada rede de branqueamento de capitais que liga empresas a Chipre, Reino Unido, Hong Kong e Ucrânia. Os investigadores afirmam que foram detectados sinais fragmentários, mas que a reconciliação deles demorou cerca de três anos. O Deutsche Bank respondeu que examinou actividades invulgares, apresentou os relatórios necessários e colaborou com as autoridades.

Outra revisão interna, chamada Projeto Cali, envolveu pagamentos relacionados ao setor de entretenimento adulto para mulheres na Colômbia. De acordo com a investigação, o banco acabou por apresentar 230 declarações suspeitas e proibiu pagamentos das empresas em causa. A instituição apresenta essa revisão histórica como fonte de correções direcionadas e uma revisão mais ampla dos riscos do seu banco correspondente. Uma declaração de suspeita requer investigação; não constitui uma constatação judicial de branqueamento de capitais.

Quando o recrutamento serve relações comerciais

A governação não se limita ao acompanhamento das transferências. Outro precedente diz respeito ao recrutamento de parentes de funcionários públicos estrangeiros. Em agosto de 2019, a US Securities and Exchange Commission anunciou um acordo de mais de 16 milhões de dólares com o Deutsche Bank sobre este assunto.

De acordo com as conclusões do regulador, os empregados recrutaram parentes de funcionários da Ásia-Pacífico e da Rússia para obter ou manter negócios e outros benefícios. Esses candidatos estavam fora do processo de seleção normal. O acordo, celebrado sem reconhecimento ou contestação das conclusões, dizia respeito aos registos contabilísticos e aos controlos internos. A ESA teve em conta as correcções efectuadas e a cooperação do banco.

O problema económico é o de uma vantagem privada concedida para facilitar uma relação comercial. O recrutamento, o crédito ou o benefício financeiro podem então tornar-se instrumentos da mesma dependência comercial. É precisamente para evitar tais conflitos que as equipes de controle devem ter uma autoridade independente daquelas cuja remuneração depende da renda gerada.

O Deutsche Bank reclama 7 mil milhões de euros de correcções

Na sua declaração de 17 de Novembro, o Deutsche Bank afirma que os casos referidos remontam a vários anos, por vezes quase duas décadas. Ela indicou que os havia revisado, quando pertinente, e trabalhava com reguladores. Afirma uma transformação sob a direcção da Costura Cristã e ascende a 7 mil milhões de euros do seu investimento directo em sistemas de controlo entre 2019 e 2025.

O banco também destaca uma mudança na sua gestão de riscos e cultura interna. Na segurança do computador, ela disse que não tinha encontrado nenhuma evidência de compromisso de seu ambiente atual ou de acesso a dados de conta, identificadores de login ou dados de pagamento após testes com uma empresa especializada. Esta declaração diz respeito à segurança actual; Não desafia em si o conteúdo de cada registro histórico.

O custo do controlo é medido antes da sanção

As despesas anunciadas pelo Deutsche Bank são um esforço mensurável, mas a sua eficácia depende dos seus resultados: capacidade de conciliar operações, lidar com alertas e interromper uma relação quando o risco se torna excessivo. Para um grande banco internacional, o controlo não pode ser reduzido a uma sucessão de documentos recolhidos quando uma conta é aberta.

Os precedentes regulamentares mostram porquê. As informações podem estar disponíveis num serviço sem alterar o comportamento de outro. Um alerta pode ser fechado sem entender a rede de transações. A independência do controle é então julgada no momento em que sua conclusão requer uma renúncia de renda. As revelações de 17 de novembro colocam esta capacidade de recusa em primeiro plano, diante de um banco que garante que ele virou a página.

Ilustração do arquivo: sede do Deutsche Bank em Frankfurt, 1 de abril de 2014. Foto: Kiefer. /Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Composição e titulação Libnanews, sob a mesma licença.

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