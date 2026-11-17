Os Estados Unidos, México e Bolívia perderam seu status de eliminação do sarampo, anunciou a Organização Pan-Americana de Saúde em 17 de novembro de 2026. A decisão baseia-se na persistência das cadeias de transmissão durante, pelo menos, 12 meses. Não significa que todos os países das Américas estejam na mesma situação ou que este estatuto se perca permanentemente. A Agência apela a um aumento da vacinação, da vigilância e da resposta rápida aos surtos para impedir a propagação do vírus.

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Os Estados Unidos, México e Bolívia perderam seu status de eliminação do sarampo. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) anunciou na terça-feira, 17 de novembro de 2026, após a revisão de dados por sua comissão regional independente.

A decisão segue a reunião de 10-13 de novembro. As conclusões da Comissão foram aceites pelo Director da OPS, Jarbas Barbosa, e depois comunicadas às autoridades sanitárias interessadas.

Transmissão sustentável, não mera importação

O critério determinante é a circulação ininterrupta da mesma linha viral por pelo menos 12 meses. Eliminação não significa que nenhum caso importado possa ocorrer: implica interrupção da transmissão endêmica. A decisão anunciada nesta terça-feira mostra, portanto, uma instalação sustentável deste tráfego nos três países.

Para os Estados Unidos, este anúncio é um novo passo após o acentuado aumento das infecções examinadas em nossoanálise de Robert F. Kennedy Jr.Publicação em 7 de Novembro. A mudança de status é monitorada separadamente aqui.

Estado regional já tinha sido perdido em 2025

As Américas perderam sua certificação regional em novembro de 2025, após a recuperação da transmissão endêmica no Canadá. Isto não significa que todos os países tenham perdido simultaneamente o seu estatuto nacional. O anúncio de 17 de novembro de 2026 diz respeito a três outros países.

A OPS afirma que esta perda não é irreversível. Requer uma cobertura de pelo menos 95 por cento com duas doses de vacina em cada comunidade, vigilância reforçada e resposta rápida aos casos suspeitos. Uma média nacional elevada pode mascarar territórios subprotegidos. A descontinuação dessas cadeias de transmissão continua sendo condição essencial para a recuperação.

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