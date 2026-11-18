O AOP Fort des Rousses County, de 24 meses, apresentado pelas Cheeseries Arnaud, ganhou o World Cheese Awards em Córdoba em 12 de novembro. Um conjunto corta um acabamento apertado. De volta ao concurso, o produto premiado e o trabalho de refinação por trás deste prêmio internacional concedido em 2026.

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O campeão é um refinado condado francês de 24 meses. AOP County Fort des Rousses, apresentado pelo Fromageries Arnaud sob a marca JuraFlore, ganhou o World Champion Cheese 2026 no World Cheese Awards. O concurso Guild of Fine Food realizou-se em 12 de Novembro em Córdoba, Espanha, e não em 18 de Novembro, quando o resultado continuou a circular.

A lista oficial identifica especificamente o vencedor: « DOP County Fort des Rousses 24 Meses ». A DOP é o equivalente inglês à DOP, a denominação de origem protegida. O prêmio reconhece este queijo apresentado no concurso; Não coroa indistintamente todos os condados ou toda a produção francesa.

Três queijos iguais, uma selecção decisiva

A final contra três candidatos atingiu o mesmo total de 81 pontos: o condado das cheeseries Arnaud, o l-ossau-iraty d-Agour, também francês, e o gruyère AOP Réserve da fábrica de queijo Rossens aldeia, refinado por Gourmino, Suíça.

De acordo com o relato do organizador, um procedimento de separação baseado na remoção de notas extremas permitiu designar o município. A tabela finalista mantém as pontuações iniciais. Também especifica que os queijos com o mesmo total são classificados em ordem alfabética: a posição simples nesta lista não é, portanto, suficiente para reconstruir todos os locais após a separação.

Em particular, o júri manteve a complexidade aromática e a evolução dos sabores na boca do vencedor. É uma apreciação dos provadores, não uma medida que estabelece a superioridade universal sobre todos os outros queijos.

5.330 candidatos e várias fases de selecção

A seleção incluiu 5.330 queijos. A mesa finalista oficial inclui 270 juízes, 108 Distinções Super Gold e 14 queijos selecionados para a fase final. Esta sucessão de níveis distingue o título supremo das medalhas concedidas durante a competição.

A primeira avaliação tem lugar às cegas e examina, em particular, a aparência, os aromas, a textura e o sabor. Os melhores candidatos passam então perante um júri apertado. A lista por categoria confirma que o Condado de Fort des Rousses também recebe o título de melhor queijo francês desta edição.

Dois anos de refino numa velha fortaleza

Por trás do nome do vencedor estão três marcos diferentes: o Arnaud Cheeseries são a casa listada na lista, JuraFlore sua marca, e o Fort des Rousses o lugar de refino. Este último está localizado no Haut-Jura, a uma altitude de 1.150 metros.

De acordo com a apresentação do produtor, a antiga fortaleza foi construída em adegas de refino em 1997. Seus quartos abobadados e galerias abrigam mais de 100.000 pedras de moinho. Esta figura descreve todo o site, não um lote totalmente apreciado em Córdoba.

O trabalho não é simplesmente armazenar queijo por dois anos. JuraFlore descreve um acompanhamento da maturidade e textura de cada roda e depois desloca-se para as caves adaptadas à sua evolução. O papel da refinaria, portanto, vem após a fabricação e acompanha o desenvolvimento do produto.

Uma idade precisa, não uma receita única para o bom condado

A interfassão do município recorda que esta pasta prensada cozida é feita com leite cru no maciço Jura, em cheeseries chamados campos de frutas. Apenas as raças bovinas Montbéliarde e Simmental francesa podem produzir leite. A refinação leva pelo menos quatro meses; Algumas rodas permanecem na adega doze, dezoito, vinte e quatro meses ou mais.

« 24 meses » é, portanto, essencial para identificar a referência premiado, mas não é suficiente para transformar qualquer município desta idade em um campeão. A origem do leite, a fabricação, as condições de maturação e a seleção da roda também ocorrem. Para o consumidor, a referência verificável permanece o nome completo do vencedor e seu concurso: AOP County Fort des Rousses 24 meses, Fromageries Arnaud, World Cheese Awards 2026.

Fotografia ilustrativa: Corte municipal fotografada em 24 de outubro de 2010, sem identificação na roda premiada em 2026. Myrabella / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Composição Libnanews sob a mesma licença; fotografia inteira preservada.

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