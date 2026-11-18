Produtos de colónia, falsas origens e direitos aduaneiros: um inquérito documenta as falhas dos controlos europeus. A justiça exige uma rotulagem precisa, enquanto as proibições variam de país para país. Em França, espera-se um texto parlamentar em 19 de Novembro, sem ainda constituir uma lei aprovada e aplicável.

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Os produtos agrícolas provenientes de colonatos israelitas chegam aos mercados europeus com documentos que os apresentam como israelitas. Uma pesquisa publicada em junho de 2026 pela Global Echo, baseada em milhares de arquivos comerciais, descreve anomalias de origem e pedidos de preferências aduaneiras indevidas. O Governo neerlandês deu-lhe uma resposta oficial. Em Paris, uma proposta de proibição do comércio deverá ser analisada em 19 de Novembro.

Estes elementos não significam que qualquer venda de produtos coloniais já seja proibida em toda a Europa. Há que distinguir três regimes: informação dos consumidores, vantagens pautais de importação e proibições comerciais nacionais. Uma mercadoria pode infringir as duas primeiras sem estar sujeita a um embargo geral europeu.

O que o inquérito ao comércio agrícola documenta

InImportação OcupaçãoGlobal Echo relata ter estudado mais de 30.000 documentos, cobrindo, em particular, 5.900 remessas para a Europa entre outubro de 2017 e fevereiro de 2026. A organização liga 17,2% dessas remessas a produtos coloniais; a proporção atingiu 19,2% em sua subamostra da UE. Estas não são estimativas de todas as importações europeias.

Também identifica 340 provas problemáticas de origem de 2.040 examinadas, relativas a 13,09 milhões de euros de mercadorias. Este montante não é o dos direitos aduaneiros excedidos.

Um certificado reproduzido no relatório, de 23 de Julho de 2023, diz respeito a 7.818,1 kg de mangas exportadas para o TOFF nos Países Baixos. Ele mencionou Israel e uma região fitossanitária que a organização localizada no Golan ocupado. O TOFF não respondeu ao seu pedido de comentário, de acordo com o Global Echo.

Estas exposições constituem elementos de investigação, não condenações. Os documentos recolhidos não representam necessariamente o processo finalmente apresentado às autoridades aduaneiras, pelo que não provam, para cada lote, que tenha sido efectivamente concedida uma isenção.

A resposta neerlandesa não vale a pena julgar

Em umacarta ao Parlamento de 31 de agosto de 2026O Ministro neerlandês do Comércio Externo e da Cooperação para o Desenvolvimento, Sjoerd Sjoerdsma, respondeu a este relatório. O governo condena a evasão das obrigações europeias de origem e recorda que os consumidores devem conhecer a origem dos produtos das colónias.

A carta indica que os Países Baixos solicitaram à Comissão Europeia, em 15 de Junho, uma análise do cumprimento e do acompanhamento. Apoia o seu fortalecimento. Esta reacção estabelece que o processo foi levado ao nível governamental; não determina a responsabilidade individual das empresas mencionadas no inquérito.

No rótulo, « Israel » não é suficiente

A obrigação é estabelecida peloacórdão C-363/18, de 12 de novembro de 2019Referido no processo entre o Vignoblepsagot e o Ministro da Economia francês, o Tribunal de Justiça da União Europeia exige que os géneros alimentícios originários de um território ocupado indiquem esse território e, quando provêm de uma colónia israelita, essa origem específica.

A Corte distingue a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e o Golan do território israelense. Uma indicação de que estes alimentos vêm de Israel pode enganar o consumidor. O único endereço do produtor não substitui a indicação exigida.

A decisão diz respeito às informações relativas aos géneros alimentícios e não à proibição geral de venda. Recorda igualmente que os colonatos estão a implementar uma política de transferência de população contrária ao direito humanitário internacional. A legalidade da colonização e a qualificação legal de uma transação comercial permanecem duas questões distintas.

Na fronteira, nenhuma preferência pautal para colônias

O segundo controlo diz respeito aos direitos aduaneiros. Ainstruções atuais da Comissão Europeiaexcluir as mercadorias produzidas em localidades não elegíveis do benefício pautal do Acordo UE-Israel.

A prova de origem deve identificar o local de produção e o seu código postal. Uma sede social, endereço comercial ou local de expedição não substitui o local onde a produção deu origem ao imóvel. Para uma remessa que combine várias fontes, deve ser estabelecida a elegibilidade para cada produto ou quantidade em causa.

O código aduaneiro Y864 é utilizado para declarar uma aplicação de preferência elegível. Não constitui um certificado universal de legalidade nem um rótulo destinado ao consumidor. Negar uma tarifa reduzida por si só não significa proibir as importações.

Brita: um precedente judicial, não um novo caso

Contencioso não é teórico. Incaso Brita, julgado em 25 de fevereiro de 2010Os aparelhos de gaseificação de água, acessórios e xaropes fabricados pela Soda-Club em Mishor Adumim, Cisjordânia, tinham sido declarados de origem israelita para tratamento preferencial na Alemanha.

O TJCE confirmou que os produtos da Cisjordânia não são abrangidos pelo âmbito territorial do acordo com Israel. As alfândegas alemãs podiam recusar a preferência, e a afirmação das autoridades israelitas não as vinculava quando o local de fabrico não era suficientemente especificado. Este caso antigo ilustra o mecanismo jurídico; não permite que as empresas em causa recebam uma infracção existente.

Na Irlanda, uma proibição agora efectiva

As medidas nacionais vão mais longe. Aalfândegas irlandesasinformar que a lei de 2026 que proíbe a importação de bens de assentamentos no território palestiniano ocupado entrou em vigor em 15 de setembro.

A importação dos códigos postais designados constitui uma infracção aduaneira, com poderes de apreensão e de perda. Uma exceção diz respeito a bens não comerciais em bagagem pessoal destinados a uso ou consumo pelo viajante. No caso de códigos que abranjam tanto Israel como um território ocupado, pode ser concedida uma isenção se for demonstrada uma origem não colonial efectiva.

Trata-se de uma proibição nacional verificável, cujo âmbito não deve ser alargado automaticamente a todos os Estados europeus.

França: um texto para debate, ainda não uma lei

A9 de Setembro, Quai d’Orsaytinha anunciado uma decisão política de proibição dos produtos de liquidação, especificando que as suas modalidades jurídicas e técnicas ainda não tinham sido desenvolvidas. Por conseguinte, este anúncio não foi suficiente para estabelecer uma entrada em vigor.

Aarquivo da Assembleia Nacionala partir de 19 de novembro, Olivier Faure e vários de seus colegas têm discutido a proposta. A Comissão dos Assuntos Económicos adoptou uma versão em 9 de Novembro.

Atexto da comissãoo objetivo é importar, comprar e comercializar, bem como certos serviços relacionados com colônias. Inclui produtos que incorporam componentes e prevê obrigações de controlo originais. Os serviços humanitários ou em benefício das populações palestinianas e sírias distinguem-se dos serviços proibidos.

Esta área excede a rotulagem. A partir de 18 de Novembro, continua a ser o texto de uma proposta parlamentar, sujeita a alterações e cuja adopção final não é alcançada.

Londres distingue sanções e embargo comercial futuro

Acomunicado britânico de 17 de novembrotambém faz esta distinção: as sanções contra oito empresas de liquidação são eficazes, mas a legislação que proíbe a importação de produtos de liquidação continua a ser preparada separadamente. Este ponto completa omedidas já detalhadas pela Libnanews.

Por conseguinte, a venda ilegal deve caracterizar-se com precisão: origem alimentar enganosa, preferência pautal indevida ou violação de uma proibição aplicável no país em causa. Os documentos recolhidos sobre os sectores agrícolas dão origem a controlos específicos. Os Estados-Membros não podem isentar de estabelecer, para cada transacção, a proveniência efectiva, a declaração apresentada e o direito efectivamente aplicável.

Ilustração: Vista de arquivo de MaRon Almog, licenciadoCC BY 2.0. Foto completa redimensionada, vestida Libnanews. Não representa um lote ou instalação agrícola envolvido no inquérito.

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