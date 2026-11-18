Na Coreia do Sul, a luta contra a traição atinge os botões da camisa. Para o Suneung de 19 de novembro de 2026, um exame de admissão universidade nacional para o ano acadêmico de 2027, as autoridades anunciaram inspeções de óculos, roupas e objetos pessoais. O esquema, reforçado em 17 e 18 de novembro, inclui dispositivos miniaturizados capazes de transmitir perguntas à inteligência artificial.
Isto não é uma fraude já encontrada durante esta sessão. A indicação provém de um caso separado que envolve exames profissionais, incluindo o do consultor fiscal. A resposta do governo é impedir que o processo seja transposto para a reunião universitária sem atrasá-la.
Óculos com botões, uma inspecção expandida
Em seu anúncio de 17 de novembro, publicado pelo Policy Briefing Government Portal, o Premier Han Seong-sook descreveu uma primeira verificação dos óculos colocados nas mesas. Os botões devem ser cobertos com autocolantes, as mangas levantadas e os colares verificados. Os óculos serão revistos novamente em cada período de tempo; Uma inspeção dos objetos detidos é planejada antes do terceiro teste.
A distinção entre óculos comuns e equipamentos conectados torna-se assim uma tarefa de monitoramento. A medida não significa que os candidatos que usam óculos sejam suspeitos individualmente. Ele estende o controle para um objeto comum que pode parecer um dispositivo eletrônico.
Segundo a contagem relatada por Yonhap, espera-se que mais 8.400 oficiais cheguem a cerca de 75.000 supervisores em 1.312 centros. Isso inclui aproximadamente 1.800 pessoas especializadas em dispositivos inteligentes e 6.600 dedicadas a corredores. Os telefones e outros dispositivos introduzidos apesar da proibição devem ser desligados e entregues antes do primeiro teste. A sua preservação, mesmo sem uso, está sujeita a uma classificação de fraude.
Uma mensagem de alerta também deve ser enviada antes do teste para ajudar a identificar telefones não entregues. Esta é uma medida de detecção anunciada, não a garantia de que nenhum terminal permanecerá oculto.
Fornecimentos pessoais também restritos
O Ministério da Educação acrescentou uma regra sobre equipamentos de escrita em 18 de novembro: entre os suprimentos pessoais, apenas lápis pretos são permitidos. Os feltros pretos para folhas de resposta, fitas brancas, gengivas e lápis devem ser fornecidos pelos centros, não individualmente. Isto consta da comunicação do Governo sobre precauções adicionais.
A mudança, portanto, também diz respeito a objetos sem conexão aparente. O problema não é mais apenas localizar um telefone visível, mas verificar o que entra na sala e pode ser usado para capturar ou transmitir informações.
Uma segurança que mantém limites
No entanto, o Korea Herald relata um importante limite legal: as autoridades não têm uma base para buscas corpo disseminadas sem consentimento. O uso de detectores de metais deve ser suspeito. O jornal diário também menciona as preocupações das organizações de ensino sobre instruções tardias, o fardo adicional e as dificuldades de contato físico com os candidatos.
A programação permanece inalterada: chegada antes de 0810 e começando em 0840 hora coreana. Por conseguinte, estas auditorias terão de ser integradas numa organização já centralizada. As restrições Wi-Fi ao redor dos centros não podem remover todas as conexões privadas ou dados móveis. Controlar objetos e interromper certas comunicações são duas alavancas diferentes; nenhuma prova, por si só, a ausência de fraude.
Dez anos de exclusão: legislação ainda mais rígida
O governo quer prolongar o período de proibição de um a dez anos em caso de fraude. Mas seu anúncio afirma que ele deve consultar a Assembleia Nacional para permitir a aplicação do endurecimento desta sessão. Seria, portanto, incorrecto apresentar os dez anos como uma nova sanção que já é automaticamente aplicável.
A cooperação procurada com empresas de tecnologia também diz respeito às investigações pós-teste, em especial no caso de suspeita de transmissão de imagens de sujeitos a uma IA. Não é evidência de acesso universal às trocas de usuários, nem evidência de um sistema capaz de identificar todos os fraudadores sem erro. O mecanismo de 19 de Novembro terá de ser avaliado com base na sua aplicação e em factos concretos, e não apenas no número de controlos anunciados.
Ilustração: óculos comuns em frente a uma tela de computador. Esta fotografia não mostra nenhum aparelho de fraude identificado ou cena de exame na Coreia do Sul. Kevin Ku / Pexels, licença Pexels; Libnanews vestir, fotografia mantida na íntegra.
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