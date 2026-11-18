A Coreia do Sul reforça os controles de Suneung em 19 de novembro, após fraude em exames profissionais. Os óculos inspecionados, botões cobertos e suprimentos restritos devem limitar os dispositivos ocultos. O regime levanta constrangimentos práticos e jurídicos, enquanto o reforço anunciado das sanções requer ainda trabalho legislativo.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na Coreia do Sul, a luta contra a traição atinge os botões da camisa. Para o Suneung de 19 de novembro de 2026, um exame de admissão universidade nacional para o ano acadêmico de 2027, as autoridades anunciaram inspeções de óculos, roupas e objetos pessoais. O esquema, reforçado em 17 e 18 de novembro, inclui dispositivos miniaturizados capazes de transmitir perguntas à inteligência artificial.

Isto não é uma fraude já encontrada durante esta sessão. A indicação provém de um caso separado que envolve exames profissionais, incluindo o do consultor fiscal. A resposta do governo é impedir que o processo seja transposto para a reunião universitária sem atrasá-la.

Óculos com botões, uma inspecção expandida

Em seu anúncio de 17 de novembro, publicado pelo Policy Briefing Government Portal, o Premier Han Seong-sook descreveu uma primeira verificação dos óculos colocados nas mesas. Os botões devem ser cobertos com autocolantes, as mangas levantadas e os colares verificados. Os óculos serão revistos novamente em cada período de tempo; Uma inspeção dos objetos detidos é planejada antes do terceiro teste.

A distinção entre óculos comuns e equipamentos conectados torna-se assim uma tarefa de monitoramento. A medida não significa que os candidatos que usam óculos sejam suspeitos individualmente. Ele estende o controle para um objeto comum que pode parecer um dispositivo eletrônico.

Segundo a contagem relatada por Yonhap, espera-se que mais 8.400 oficiais cheguem a cerca de 75.000 supervisores em 1.312 centros. Isso inclui aproximadamente 1.800 pessoas especializadas em dispositivos inteligentes e 6.600 dedicadas a corredores. Os telefones e outros dispositivos introduzidos apesar da proibição devem ser desligados e entregues antes do primeiro teste. A sua preservação, mesmo sem uso, está sujeita a uma classificação de fraude.

Uma mensagem de alerta também deve ser enviada antes do teste para ajudar a identificar telefones não entregues. Esta é uma medida de detecção anunciada, não a garantia de que nenhum terminal permanecerá oculto.

Fornecimentos pessoais também restritos

O Ministério da Educação acrescentou uma regra sobre equipamentos de escrita em 18 de novembro: entre os suprimentos pessoais, apenas lápis pretos são permitidos. Os feltros pretos para folhas de resposta, fitas brancas, gengivas e lápis devem ser fornecidos pelos centros, não individualmente. Isto consta da comunicação do Governo sobre precauções adicionais.

A mudança, portanto, também diz respeito a objetos sem conexão aparente. O problema não é mais apenas localizar um telefone visível, mas verificar o que entra na sala e pode ser usado para capturar ou transmitir informações.

Uma segurança que mantém limites

No entanto, o Korea Herald relata um importante limite legal: as autoridades não têm uma base para buscas corpo disseminadas sem consentimento. O uso de detectores de metais deve ser suspeito. O jornal diário também menciona as preocupações das organizações de ensino sobre instruções tardias, o fardo adicional e as dificuldades de contato físico com os candidatos.

A programação permanece inalterada: chegada antes de 0810 e começando em 0840 hora coreana. Por conseguinte, estas auditorias terão de ser integradas numa organização já centralizada. As restrições Wi-Fi ao redor dos centros não podem remover todas as conexões privadas ou dados móveis. Controlar objetos e interromper certas comunicações são duas alavancas diferentes; nenhuma prova, por si só, a ausência de fraude.

Dez anos de exclusão: legislação ainda mais rígida

O governo quer prolongar o período de proibição de um a dez anos em caso de fraude. Mas seu anúncio afirma que ele deve consultar a Assembleia Nacional para permitir a aplicação do endurecimento desta sessão. Seria, portanto, incorrecto apresentar os dez anos como uma nova sanção que já é automaticamente aplicável.

A cooperação procurada com empresas de tecnologia também diz respeito às investigações pós-teste, em especial no caso de suspeita de transmissão de imagens de sujeitos a uma IA. Não é evidência de acesso universal às trocas de usuários, nem evidência de um sistema capaz de identificar todos os fraudadores sem erro. O mecanismo de 19 de Novembro terá de ser avaliado com base na sua aplicação e em factos concretos, e não apenas no número de controlos anunciados.

Ilustração: óculos comuns em frente a uma tela de computador. Esta fotografia não mostra nenhum aparelho de fraude identificado ou cena de exame na Coreia do Sul. Kevin Ku / Pexels, licença Pexels; Libnanews vestir, fotografia mantida na íntegra.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews