A Companhia Síria de Eletricidade anuncia a recepção de alta tensão em Aleppo da Turquia. O limite de 500 megawatts publicado pela TEēAş não mede entregas reais. A reabilitação da central eléctrica local segue um calendário separado, sem garantia imediata das horas das famílias em causa.

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A ligação eléctrica entre Turquia e Aleppo deu um passo técnico. Em 17 de novembro de 2026, a Companhia Síria de Eletricidade anunciou que o posto Aleppo F tinha recebido alta tensão da linha transfronteiriça. Este anúncio surge após a conclusão dos trabalhos de reabilitação e intercâmbios entre operadores em ambos os países. No entanto, não indica o poder realmente entregue ou o ganho de poder já visto entre os habitantes.

Aleppo recebe alta tensão da Turquia

O gerente geral da empresa, Omar Chaqrouq, elogiou o trabalho das equipes de transporte de eletricidade do norte e sua coordenação com o lado turco. O operador apresenta a conexão como meio de estabilizar a rede e melhorar as horas de abastecimento na província.

O ponto confirmado diz, portanto, respeito à recepção de alta tensão no posto. Ele não fornece um registro diário de entrega, uma lista de bairros abastecidos, ou um programa criptografado de redução de ração. O âmbito desta etapa deve ser avaliado sem lhe atribuir resultados que o operador ainda não tenha publicado.

Uma linha reabilitada e depois configurações operacionais

Em 29 de outubro, a Companhia Síria de Eletricidade anunciou a conclusão de trabalhos de engenharia técnica e civil sobre a ligação de 400 quilovolts entre Aleppo F e Birecik. O seu chefe de distribuição, Khaled Abu Day, tinha então trocado através de videoconferência com o operador turco de rede de transporte, TEÈAş.

A discussão centrou-se nos mecanismos operacionais, na coordenação da equipe e nos requisitos de segurança. O objetivo anunciado era transferir até 500 megawatts de potência, de acordo com uma operação de ilha elétrica, para as áreas-alvo.

Estas duas comunicações não descrevem o mesmo momento. Em Outubro, o objectivo era preparar a operação após a reabilitação das infra-estruturas. Em novembro, a operadora anunciou a recepção de alta tensão. A continuidade e o nível das transferências continuam a ser indicadores separados a documentar.

O que significa o teto de 500 megawatts

A tabela de 2026 do TEēAş mostra uma capacidade líquida de transferência de exportação de até 500 megawatts no eixo Birecik HES-Aleppo de setembro a dezembro. Os primeiros oito meses mostram zero neste link. Trata-se de uma capacidade de transferência publicada pelo GFIA, não de uma série de medidas de comércio real.

Outras conexões têm seus próprios tetos. Em novembro, o TEŠAş relata até 100 megawatts em Reyhanlı-Afrin e 180 megawatts em Reyhanlı-Harem. O link Elbeyli-Çobanbey é zero para os últimos três meses do ano, após um teto de 100 megawatts até setembro.

Por conseguinte, seria incorrecto atribuir os 500 megawatts à Reyhanlı ou apresentar a adição destas capacidades como uma entrega permanente à Síria. Um limite de transferência, uma potência realmente chamada e uma quantidade de energia fornecida ao longo de um dia não são intercambiáveis.

Produção local segue outro calendário

A ligação turca também não deve ser confundida com a reabilitação da central térmica de Aleppo. Em 15 de novembro, a companhia síria de eletricidade assinou um acordo com a empresa checa Energy Care relativo às unidades 2, 3 e 4, com uma capacidade nominal total de 639 megawatts.

O ministro da Energia, Mohammad al-Bashir, anunciou um valor de 93 milhões de dólares. Segundo o diretor da usina, Imad Abu Ali, a duração prevista é de trinta meses para a segunda unidade, dezoito para o terceiro e vinte e quatro para o quarto, com trabalho realizado simultaneamente. O representante da empresa liga o start-up à preparação logística do site.

Esta capacidade adicional continua, por conseguinte, ligada a trabalhos futuros. Não pode ser adicionada às importações como se já estivesse disponível. A reabilitação da rede transfronteiriça e a dos grupos de produção são dois projectos complementares, mas os seus resultados não são medidos ao mesmo ritmo.

O próximo teste é para usuários

Para avaliar o futuro, serão necessários dados sobre a transferência de energia real, sua disponibilidade e distribuição. O sucesso técnico anunciado na Aleppo F é um passo em frente identificado. A medição do seu lucro diário exigirá um balanço operacional e horários de serviço, em vez de uma mera retomada da capacidade nominal.

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