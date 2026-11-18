Trump, Xi e Putin estão programados para se reunirem em Shenzhen em 19 de novembro. A comparação com Yalta questiona principalmente o lugar dos europeus. Este editorial distingue a cimeira anunciada dos possíveis acordos, recorda o papel de Churchill em 1945 e examina os meios necessários para pesar além dos comunicados de imprensa.

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Editorial. Três líderes, uma cidade chinesa, uma comparação histórica pronta para usar. O encontro anunciado para 19 de novembro entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin em Shenzhen já tem seu apelido: uma nova Yalta. Só faltam os acordos. Um acessório embaraçoso, claro, mas os cartazes das grandes produções sempre saem antes do filme.

No entanto, na noite de 18 de novembro, os fatos exigem que a condicional seja mantida. Xi recebeu Trump em Shenzhen. Pequim anunciou uma reunião dos três presidentes para o dia seguinte. Marca uma nomeação, não uma partilha do mundo. Nenhum tratado que redistribua a Europa, a Ásia ou o Médio Oriente pode ser deduzido de um programa de protocolo. Um aperto de mão não é um cadastre.

Um novo Yalta, com um erro de distribuição

Vamos começar por devolver a cadeira ao Winston Churchill. Em Yalta, de 4 a 11 de fevereiro de 1945, o primeiro-ministro britânico sentou-se com Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Dizer que a Europa estava ausente seria, portanto, falso. Dizer que os povos da Europa estavam todos representados seria tão aventureiro. Churchill defendeu interesses britânicos, não um mandato de todo o continente.

A conferência tratou do fim da guerra e do período pós-guerra: Alemanha, Polônia, organização das Nações Unidas, participação soviética na guerra contra o Japão. Os textos incluíam também compromissos democráticos. Sua existência e posterior respeito são duas questões diferentes. Reduzir Yalta para três homens silenciosamente cortando um mapa apaga tanto as relações de poder militares e promessas não cumpridas.

Em Shenzhen, os três presidentes não são líderes de uma coalizão vitoriosa que termina uma guerra comum. Representam poderes concorrentes, cujos interesses podem intersectar-se sem confusão. A semelhança vem primeiro da fotografia: três homens, muito poder, pouco espaço para os outros. Uma analogia útil para fazer uma pergunta; um atalho perigoso se já serve como resposta.

A Europa não perdeu o seu crachá APEC

Outro esclarecimento, menos espectacular do que um julgamento de desvalorização: a União Europeia não é membro da APEC. Este fórum reúne vinte e uma economias Ásia-Pacífico. Por conseguinte, a sua ausência na reunião anual não prova que um oficial de justiça chinês tenha retirado o seu cartão de convite. A geografia não se tornou uma sanção diplomática à noite.

A verdadeira questão é a reunião política realizada ao lado. Se três potências discutem a segurança global, com possíveis consequências para a Ucrânia e os europeus, quem representa os envolvidos? A agenda e os resultados pormenorizados continuam por estabelecer. Mas o formato já está falando: os participantes concordam, pelo menos, com sua presença; outros devem lembrar por que seu consentimento importa.

É uma diferença essencial. A Europa não tem um lugar automático em todas as conversas entre grandes potências. Nem deve aceitar que uma conversa entre grandes poderes se torne, por seu próprio prestígio, uma autorização para decidir em seu lugar.

Serviço pós-venda do mundo

Nas suas conclusões de 18 de Junho, o Conselho Europeu recordou que a paz não poderia ser decidida sem a Ucrânia. Alegou ainda que a União decidiria sobre questões da sua competência ou afectaria a sua segurança. A posição é clara. O problema começa quando uma fórmula perfeitamente formulada deve se tornar um equilíbrio de poder.

A Europa dificilmente se pode contentar com o papel do serviço pós-venda: outros anunciam a solução histórica, examinam as consequências, organizam o financiamento e olham para onde colocar garantias. Seria uma estranha divisão do trabalho. Uma fotografia, outra folha de cálculo. A planilha é indispensável; Não deveria ser uma política externa.

Mas zombar da impotência europeia não é suficiente para a explicar. A União dispõe de poderes comerciais, de orçamentos e de instrumentos de sanções. Seus Estados têm suas capacidades militares e escolhas diplomáticas. O desafio consiste em transformar estes instrumentos em compromissos comuns suficientemente credíveis para pesar antes das negociações, e não apenas em comentar os seus resultados.

Por conseguinte, uma presença europeia útil não é medida pelo número de lugares reivindicados. Trata-se de especificar quem negocia, em que mandato, com que recursos e limites. 27 votos não fazem automaticamente uma voz alta. Mas três vozes sérias, diante de três bandeiras, não são universais.

Três poderes não são três donos

Mas temos de nos proteger do contrário. Trump, Xi e Putin não são em si mesmos um escândalo. Entre poderes capazes de causar grandes crises, o diálogo é melhor do que a comunicação através de manifestações militares. Reduzir o risco, clarificar uma posição ou obter um compromisso verificável seria um resultado útil. Não precisaria ser vendido como a revisão do sistema solar.

O perigo surge quando o poder se torna título de propriedade. Discutir a Ucrânia não dá o direito de dispor dos ucranianos. O intercâmbio sobre segurança europeia não substitui o acordo europeu. Os países menos poderosos não são os anexos técnicos de um comunicado de imprensa redigido noutro sítio.

Do Líbano, a sombra merece mais do que um sorriso. Um país que, muitas vezes, aguarda os resultados das conversas que se mantêm afastadas dele conhece o preço desta gramática diplomática: o poderoso fala de estabilidade; Outros procuram o que a palavra lhes custará. Esta experiência deve tornar cauteloso qualquer promessa de ordem que começa por esquecer aqueles que terão de viver lá.

Shenzhen, a nova Yalta? Por enquanto, uma reunião anunciada e uma pergunta legítima. Em 19 de Novembro, teremos de analisar os compromissos, o seu âmbito de aplicação e os que lhes dizem respeito. Quanto à Europa, seria bom preparar outra coisa senão uma reacção ao comunicado final. Estar profundamente preocupado é uma provisão respeitável. Ainda não é um lugar à mesa.

Churchill, Roosevelt e Stalin em Yalta em fevereiro de 1945. Fotografia de arquivos, sem relação documental com a cúpula contemporânea em Shenzhen. Corpo de Sinais do Exército dos EUA / Arquivos Nacionais, domínio público. Toda a foto preservada; Libnanews vestir.

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