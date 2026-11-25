O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo o pacote de acordos com a Suíça por 584 votos contra 13, com 60 abstenções. O III bilateral abrange a livre circulação, a electricidade, a saúde e outros domínios de cooperação. O Conselho da União ainda não concluiu os acordos e o processo continua em Berna.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Parlamento Europeu aprovou na quarta-feira, 25 de Novembro, em Estrasburgo, o pacote de acordos negociados com a Suíça. A votação sobre a aprovação da conclusão dos acordos foi de 584 votos a favor, 13 contra e 60 abstenções. O compromisso, denominado « Bilaterals III » na Suíça, diz respeito ao acesso ao mercado europeu e à nova cooperação, nomeadamente nos domínios da electricidade, da saúde e da segurança alimentar.

Qual a composição da embalagem

Os textos assinados em 2 de Março de 2026 em Bruxelas pelo Presidente da Confederação, Guy Parmelin, e pelo Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, actualizam vários acordos existentes. Entre estes incluem-se a livre circulação de pessoas, os transportes terrestres e aéreos e o reconhecimento mútuo das avaliações de conformidade, o que evita certos duplos controlos técnicos.

A componente electricidade estabelece as condições para a participação da Suíça no mercado interno europeu. O Acordo de Saúde organiza a cooperação contra as ameaças transfronteiriças, enquanto o Protocolo Alimentar visa criar um espaço comum de segurança alimentar. O pacote inclui também um mecanismo de contribuição suíço para a coesão económica e social da União.

Como resolver os diferendos

Nos sectores abrangidos, são estabelecidas regras para incorporar a evolução do direito europeu. Em caso de litígio não resolvido, pode ser apreendido um tribunal arbitral conjunto. Se considerar necessário interpretar uma disposição do direito da União, deve dirigir-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre este ponto e decidir o litígio.

O procedimento continua em Berna

A aprovação do Parlamento Europeu não põe tudo em vigor. O Conselho da União ainda não concluiu os acordos e a Suíça tem de concluir o seu próprio procedimento. O Conselho de Estados e os comités do Conselho Nacional já discutiram vários aspectos, mas as duas câmaras têm de chegar a acordo sobre os textos e as modalidades da sua aprovação.

O Conselho Federal tinha proposto um referendo opcional. O Comité das Instituições Políticas do Conselho Nacional recomendou, em 16 de Novembro, um referendo obrigatório que exigia o acordo dos cidadãos e dos cantões, enquanto o Comité de Política Externa da mesma Câmara não exige a maioria dos cantões. Esta divergência não foi resolvida pelas eleições de Estrasburgo.

Já é aplicado provisoriamente um acordo separado sobre a participação da Suíça em programas da União, com efeitos retroactivos a partir de 1 de janeiro de 2025. Diz respeito ao Horizonte Europa, à Euratom e à Europa Digital; Este regime não se aplica aos outros componentes do regime bilateral III.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews