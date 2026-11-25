O juiz rejeitou um novo pedido de liberação. Quatro relatores da ONU interrogam Paris sobre a origem das declarações recolhidas pelas autoridades israelitas.

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Um juiz de liberdade e detenção rejeitou na segunda-feira 23 de novembro um novo pedido de libertação de Ali O., de acordo com seu advogado Raphaël Kempf. Este palestiniano está detido em França desde Maio de 2024 numa investigação antiterrorista. Quatro relatores especiais da ONU pediram a Paris para esclarecer como a justiça francesa havia verificado as condições em que as autoridades israelenses haviam coletado declarações que o colocavam em questão.

Uma investigação em França sobre alegados actos na Cisjordânia

Preso em Estrasburgo em 28 de Maio de 2024, Ali O. é acusado, nomeadamente, de associação de criminosos terroristas, de cumplicidade em tentativas de assassinato relacionadas com uma empresa terrorista e de financiamento do terrorismo. Segundo a sua defesa, os investigadores suspeitaram que ele tinha ordenado ataques da França aos veículos dos colonos israelitas na Cisjordânia ocupada em 2023. Ele desafia as acusações e continua a ser considerado inocente.

A Procuradoria Nacional contra o Terrorismo tinha solicitado a continuação da detenção, de acordo com as informações fornecidas pela defesa. Os motivos pormenorizados da rejeição de 23 de Novembro não foram tornados públicos no material consultado. Um procedimento separado diz respeito ao estatuto de refugiado: concedido em 2020, foi retirado pelo Gabinete Francês de Protecção dos Refugiados e Apátridas em Fevereiro de 2025. A comunicação dos relatores refere que foi interposto um recurso junto do Tribunal Nacional de Asilo.

Três declarações cuja origem os desafios da defesa

Na sua carta de 28 de Agosto, publicada no final de Outubro sob a referência AL FRA 9/2026, os relatores referem-se a três detidos palestinianos que foram alegadamente interrogados sem advogado. A defesa alega ter produzido dois testemunhos e um vídeo em apoio da alegação de tortura contra um dos interrogatórios. A carta também contém alegações de maus tratos do irmão de Ali O., cujas declarações foram supostamente usadas para desafiá-lo.

Os relatores pedem à França que esclareça se investigou estas alegações, se as declarações contestadas estão registadas e se existem outros motivos para continuar a detenção. Sua carta não resolve os fatos. Em 25 de Novembro, não foi encontrada qualquer resposta francesa nos documentos públicos consultados.

O que está previsto no direito sobre declarações obtidas no estrangeiro

O artigo 15.o da Convenção contra a Tortura proíbe a utilização como prova de uma declaração de que foi obtida sob tortura. A única excepção é um processo contra o alegado autor da tortura para estabelecer que a declaração foi feita.

No acórdão El Haski v. Bélgica em 2012, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que, nas circunstâncias deste caso, os juízes belgas tinham de considerar o risco real de maus tratos antes de admitir declarações recolhidas em Marrocos. O acusado não precisava provar a si mesmo a conduta exata dos interrogatórios.

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