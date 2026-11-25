A comissão índice não concordou com o salário mínimo do setor privado. O Ministro do Trabalho, Mohamed Haidar, fixou uma nova sessão em 21 de Dezembro e anunciou que iria tomar o governo em caso de um novo fracasso. O mínimo legal permanece em 28 milhões de libras por mês.

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A comissão índice não chegou a acordo na quarta-feira 25 de novembro sobre o aumento do salário mínimo no setor privado libanês. O Ministro do Trabalho, Mohamed Haidar, marcou uma nova reunião em 21 de Dezembro. Se as discussões falharem novamente, ele diz que vai enviar o arquivo para o governo.

O desacordo diz respeito ao calendário das decisões

A reunião reuniu representantes dos empregadores e dos trabalhadores, incluindo a Confederação Geral dos Trabalhadores Libaneses, bem como o Fundo Nacional de Segurança Social (CNSS). De acordo com o relatório do Ministro, os empregadores querem que outros processos sejam tratados em paralelo com a reavaliação. Haidar concordou em examiná-los em paralelo, mas recusou-se a tornar a decisão salarial condicionada à sua solução simultânea. O ministro não especificou a natureza desses arquivos em sua declaração na quarta-feira.

A Comissão espera dados adicionais do CNSS antes da reunião de Dezembro. Não foram anunciadas novas quantidades ou datas efetivas. 21 de Dezembro é a data do reatamento das negociações; o envio ao Governo permanece subordinado à ausência de acordo.

O mínimo legal permanece em 28 milhões de libras

Decreto No. 699 aumentou o salário mínimo para o setor privado para 28 milhões de libras libanesas por mês eo salário mínimo diário para 1,3 milhões de libras de 1 agosto 2025. Estes são os montantes de referência desde que não seja adoptada e entrada em vigor de nova legislação.

Segundo o Serviço Central de Estatística, os preços no consumidor aumentaram 16,17 % entre outubro de 2025 e outubro de 2026 e 2,04 % entre setembro e outubro de 2026. Estes dados medem a evolução dos preços; a reunião de 25 de Novembro não resultou numa taxa de revalorização do salário mínimo.

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