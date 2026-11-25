O índice de comércio a retalho remonta ao terceiro trimestre de 2026 no Líbano. Nível, variação real e papel dos combustíveis: o que os números medem.

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O comércio retalhista libanês retomou no terceiro trimestre de 2026, mas não inverteu o seu atraso relativamente ao Verão anterior. O índice da Associação de Comerciantes Beirute e Fransabank, anunciado em 24 de novembro, aumentou de 26,26 para 35,97 pontos. Sem combustível, a atividade cresceu 24,67 por cento em termos reais em comparação com o trimestre anterior, mas permaneceu 13,17 por cento abaixo do terceiro trimestre de 2025.

35,97 pontos não significa 35,97 % de crescimento

A publicação fixa o nível do quarto trimestre de 2019 em 100. Assim, os 35,97 pontos do terceiro trimestre de 2026 comparam primeiro com um nível de referência, e os 26,26 pontos do trimestre anterior fornecem um índice de referência de curto prazo. A diferença é de 9,71 pontos de índice. Esta não é nem uma taxa de crescimento do volume nem uma medida de um aumento idêntico para todos os retalhistas.

O índice baseia-se no volume de negócios de uma amostra de empresas, ponderada pela actividade. Um volume de negócios nominal mede as vendas a preços efectivamente facturados. Pode aumentar porque os preços aumentam, porque mais produtos são vendidos ou porque as compras passam para produtos mais caros. Uma evolução real procura neutralizar o efeito do preço. Nem é uma observação direta do número de itens passados em dinheiro em cada loja.

Combustíveis amplificaram o rebote, sem explicar sozinho

O volume de vendas de combustível aumentou 49,98 por cento no terceiro trimestre, após uma diminuição de 20,65% no trimestre anterior. Esta variação diz respeito às quantidades de combustível, não ao montante gasto na bomba ou a todas as compras a retalho. As vendas não-combustível também aumentam de um quarto para o outro, uma vez tido em conta o efeito dos preços. Então o rebote não é só sobre este trabalho.

O declínio anual aumenta a recuperação de um trimestre

A comparação entre Julho-Setembro e Abril-Junho descreve uma recuperação a curto prazo. Não isola, por si só, os efeitos sazonais, nomeadamente as despesas de Verão. A comparação com julho-setembro de 2025 responde a outra pergunta: o comércio retomou sua atividade no verão anterior? Para o perímetro não combustível, a resposta permanece negativa.

Um trimestre de recuperação após um período perturbado e um declínio de um ano pode, portanto, coexistir sem contradição. Para determinar se a recuperação dura, será necessário verificar se continua no próximo trimestre e se se espalha pelos sectores, em vez de ler apenas no índice uma medida do consumo de todas as famílias.

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