Anistia Internacional documenta entregas superlotadas e falta de equipamentos. As Nações Unidas registraram mais de 6.500 abortos de janeiro a setembro de 2026.

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Em um relatório publicado em 25 de novembro, a Amnistia Internacional descreveu mulheres que foram forçadas a dar à luz em serviços superlotados e recém-nascidos sem cuidados em Gaza. A organização criminaliza, entre outras coisas, as operações e restrições de abastecimento médico de Israel. Ela pediu para investigar uma possível intenção de prevenção de nascimentos, que não afirmou ter estabelecido.

Hospitais superlotados, atendimento inacessível

O inquérito abrange os três anos seguintes a 7 de Outubro de 2023, até 1 de Outubro de 2026. A Amnistia Internacional conta com 228 entrevistas, incluindo mais de 120 com mulheres ou meninas entrevistadas por experiência própria, e mais de 60 com cuidadores palestinos.

Pacientes e parteiras descreveram partos em leitos compartilhados ou no solo. Os cuidadores relatam que as rupturas de medicamentos, combustíveis e equipamentos interromperam os exames pré-natais, o parto e o cuidado ao recém-nascido. O relatório cita o Hospital Al-Awda em Noisseirat, onde um médico entrevistado em março de 2026 indicou que três dos seis aparelhos de ultrassom disponíveis antes de outubro de 2023 ainda estavam em operação, mas em condições precárias.

Mais de 6.500 abortos notificados em nove meses

Em sua própria avaliação, o Fundo de População das Nações Unidas relata que mais de 6.500 abortos foram relatados em Gaza entre janeiro e setembro de 2026, mais de três vezes o número registrado no mesmo período de 2025. Estes são casos relatados, não uma taxa de aborto relatado em todas as gestações. Os dados também não indicam a causa de cada caso. O Fundo associa a deterioração da gravidez com a fome e os serviços de saúde saturados.

A anistia também documentou danos em dois centros de fertilização in vitro. De acordo com a organização, danos e restrições à entrada de equipamentos impediram que esses estabelecimentos retornassem às suas atividades. Relata também dificuldades em chegar a serviços ainda abertos, em especial para as pessoas deslocadas.

Uma conclusão geral e mais um ponto a tirar

A Amnistia acredita que os abusos contra mulheres e meninas fazem parte de um genocídio que acusa Israel de processar em Gaza. Em um ponto específico, a organização disse que não foi capaz de estabelecer definitivamente a intenção de prevenir nascimentos entre palestinos, e pediu que esta questão fosse investigada. Esta qualificação e aplicação são da ONG, não de uma decisão judicial sobre este relatório.

A organização informou que transmitiu as suas conclusões às autoridades israelitas e ao gabinete político do Hamas em 30 de Setembro. Afirma que não recebeu qualquer resposta no momento da publicação.

Destruições na Rua Al-Seqaly em Khan Yunes, 11 de junho de 2024 (arquivos). Rawanmurad2025 / Wikimedia Commons. Imagem emoldurada e intitulada por Libnanews, licenciadaCC BY-SA 4.0Não mostra os hospitais mencionados no relatório.

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