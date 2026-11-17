Damasco anuncia um trabalho conjunto com a UE sobre um novo quadro. Os europeus estão a preparar a assinatura do texto de 2008 e a sua modernização, em condições políticas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A União Europeia e a Síria preparam-se para aprofundar a sua parceria sem anunciar a assinatura de um novo acordo. Na terça-feira, 17 de Novembro, na abertura do fórum de coordenação realizado em Damasco, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros Asaad al-Shaibani afirmou estar a trabalhar com a UE num documento comum que define o âmbito de um novo texto.

Damasco quer ampliar o quadro das relações

O Ministro sírio apresentou este trabalho como meio de desenvolver o comércio e o investimento, consolidando simultaneamente o diálogo político e a cooperação institucional. Sua declaração descreve uma preparação comum. Não fixa uma data de assinatura nem um calendário para a entrada em vigor.

Em Bruxelas, dois projectos paralelos

O relatório oficial do Conselho dos Negócios Estrangeiros de 16 de Novembro define a posição europeia: os Ministros acordaram em prosseguir os trabalhos de assinatura do Acordo de Associação de 2008 enquanto preparam a sua modernização. O antigo texto e o futuro quadro actualizado são, portanto, duas vertentes inter-relacionadas, mas distintas.

Os europeus associam esta aproximação a progressos tangíveis das autoridades sírias na transição inclusiva, nos direitos humanos e no Estado de direito. Salientam ainda a importância de preservar a soberania e a integridade territorial do país, reforçando suas instituições e apoiando sua recuperação econômica.

No que respeita aos refugiados, o Conselho apresenta a reconstrução e a recuperação socioeconómica necessárias para um regresso voluntário, seguro e sustentável. Ele não descreve essas condições como já se encontram em toda a Síria.

Um fórum para coordenar a recuperação

A Comissão Europeia anunciou a participação do Comissário responsável pelo Mediterrâneo, Dubravka Šuica, no Fórum de Damasco. A reunião deverá reunir parceiros europeus, países árabes, Nações Unidas, instituições financeiras e representantes do sector privado em matéria de ajuda e coordenação do investimento.

O apoio europeu de cerca de 620 milhões de euros para 2026-2027, referido nesta comunicação, foi anunciado em Janeiro. Não é, portanto, um novo envelope criado pela reunião de Novembro.

Outra distinção é a restauração, em maio de 2026, da plena aplicação do Acordo de Cooperação UE-Síria. Não significa que o acordo de associação referido esta semana já tenha sido assinado. A fase actual continua a ser a da reconciliação política e do trabalho sobre textos, cujos resultados terão de ser anunciados separadamente.

Fontes:declaração do ministro sírio de 17 de novembro;Conselho dos Negócios Estrangeiros de 16 de Novembro;Comissão Europeia. Ilustração: Berlaymont, Bruxelas, fotografia de arquivo sem data, Jai79 / Pixabay, Libnanews gosta. Não representa o fórum de Damasco.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews