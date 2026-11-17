Prazos, sanções e prazos: Os comerciantes de Nabatiyé exigem um regime excepcional. O Ministro do Trabalho prometeu um estudo, sem qualquer medida adotada.

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As empresas destruídas ou forçadas a fechar na província de Nabatiyah exigem tratamento excepcional de suas obrigações com o Fundo Nacional de Segurança Social (CNSS). Uma delegação da Associação Comercial apresentou este dossier ao Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, numa reunião de 16 de Novembro em Beirute. O Ministro prometeu considerar as candidaturas num quadro jurídico. Não foram anunciadas isenções no final da reunião.

Três aplicações separadas

A Delegação apelou pela primeira vez à suspensão dos prazos legais para os estabelecimentos afectados. Solicita igualmente uma amnistia por sanções e juros vencidos, bem como um mecanismo excepcional para escalonar os montantes devidos. Estas medidas respondem a diferentes dificuldades: o tempo permitido para regularizar uma situação, o custo do atraso e a capacidade de afectar pagamentos.

Por conseguinte, não se trata, nos pedidos apresentados, de uma anulação geral das contribuições. A distinção entre as contribuições devidas e as adições é essencial para a compreensão do escopo do arquivo. Não foi comunicado nenhum montante total da dívida ou número específico de empresas em causa.

Estabelecimentos destruídos ou forçados a parar

A associação descreve uma economia local enfraquecida pela destruição que afetou empresas, empresas industriais, fábricas e oficinas. Para os estabelecimentos totalmente destruídos, bem como para aqueles que tiveram de parar as suas actividades, a cessação das receitas torna os compromissos financeiros mais difíceis. A Delegação solicitou que uma fórmula jurídica tivesse em conta esta situação excepcional e ajudasse as empresas a retomarem as suas actividades.

A reunião foi liderada pelo presidente da Associação de Comércio de Governadores de Nabatiyah, Moussa al-Horr Shmeissani. Hassan Fakih, vice-presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores, participou, bem como Ibrahim Tayrani, representando a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Saida e do Sul.

Um estudo prometido, ainda não um dispositivo

A Mohammad Haidar indicou que as alegações seriam consideradas e que seria elaborada uma fórmula dentro dos limites da lei para ter em conta as perdas sem prejuízo do CNSS. Esta reserva coloca os recursos do fundo no centro da arbitragem: o apoio aos empregadores afectados deve estar ligado ao financiamento da protecção social.

Nesta fase, nenhum calendário de adopção, critérios de acesso ou procedimentos de candidatura foi tornado público. Por conseguinte, as empresas não podem deduzir desta reunião que já lhes é aplicável um adiamento ou uma remissão. O próximo passo será um texto que especificará os beneficiários, os períodos envolvidos e os documentos comprovativos exigidos.

Para Nabatiyé, a questão vai além da liquidação de atrasos: diz respeito também às condições para reabrir estabelecimentos e manter o emprego. Mas, por enquanto, estes objectivos continuam a ser os da abordagem adoptada pelos comerciantes, não os resultados de um programa já implementado.

Ilustração: Notas de livro libanesas, fotografia de arquivo publicada em maio de 2020. Data exacta do tiroteio não estabelecida. © François el Bacha / Libnanews.

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