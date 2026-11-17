O tráfego rodoviário e ferroviário é suspenso após outro ataque. Kiev reivindica a operação; Moscou avalia os danos e prepara reparos.

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O tráfego rodoviário e ferroviário foi suspenso na ponte da Crimeia após outro ataque na noite de 16-17 de novembro de 2026, de acordo com as autoridades russas. Volodymyr Zelensky reivindicou uma operação ucraniana contra o edifício, enquanto o Kremlin anunciou os preparativos para sua restauração. A extensão dos danos não é estabelecida de forma independente.

Kiev alega resposta às greves russas

O presidente ucraniano apresentou o ataque como uma resposta ao bombardeio russo da infraestrutura de seu país. Ele alegou que as partes rodoviárias e ferroviárias da ponte tinham sido danificadas. Estas declarações estabelecem a alegação de Kiev, mas não medem por si só o estado das várias seções ou o tempo que podem permanecer inutilizáveis.

O encerramento do edifício é anunciado do lado russo. Na informação do governo publicada nesta terça-feira, o Ministério dos Transportes refere-se a um novo ataque de drones e indica que especialistas avaliam os danos. Motoristas são encorajados a não ir em direção à ponte.

Moscovo prepara reparações

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que a ponte seria reparada e feita melhor do que antes. Ele informou que o vice-primeiro-ministro Marat Khousnoulline tinha reportado a Vladimir Putin após uma reunião da comissão do governo responsável pelo caso.

Em especial, este comité deverá analisar o restabelecimento das infra-estruturas e a organização dos transportes. No entanto, as declarações consultadas não fixam uma data para a plena retomada do tráfego. O anúncio de reparações não vale, portanto, o calendário de reabertura.

Uma importante distinção cronológica: o tráfego rodoviário já tinha sido interrompido em 16 de novembro, e depois parcialmente restaurado à tarde em trânsito alternado, de acordo com informações russas. Esta recuperação precedeu o novo ataque noturno e não significou que o link estava de volta em 17 de novembro.

Um eixo estratégico ainda por especificar

A ponte atravessa o estreito de Kerch e liga o território russo à Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscou em 2014. A sua dupla função rodoviária e ferroviária confere-lhe importância logística, para além do seu âmbito político.

Nesta fase, três elementos devem permanecer distintos: a alegação ucraniana, a suspensão do tráfego anunciada pela Rússia e a avaliação técnica dos danos, que ainda está em curso. Nem a duração da interrupção nem o custo do trabalho podem ser deduzidos apenas das declarações dos dois lados.

Fontes:declaração de Volodymyr Zelensky;resposta do Kremlin;informações de tráfego do governo russo. Foto do arquivo: Volodymyr Zelensky em Vilnius em julho de 2023, Embaixada da Ucrânia na Lituânia,CC BY 4.0.

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