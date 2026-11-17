Nvidia criou um comitê permanente do conselho para supervisionar a segurança nacional e as exportações. Reforma da governação distinta das investigações em curso.

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Nvidia anunciou terça-feira, 17 de novembro de 2026 a criação de uma comissão permanente do seu Conselho de Administração sobre segurança nacional e controle de exportação. Este novo órgão coloca a supervisão desses riscos diretamente ao nível dos administradores, enquanto as relações do grupo com as autoridades norte-americanas estão sujeitas a escrutínio parlamentar.

Supervisão por três diretores

Suzanne Nora Johnson vai presidir a comissão, juntamente com Stephen C. Neal e John O. Dabiri. Deve reunir-se pelo menos trimestralmente e empregar peritos externos independentes em direito, segurança nacional e conformidade comercial.

As equipas internas de segurança nacional e de conformidade com o comércio internacional apresentar-se-ão directamente ao comité e à Colette Kress, Director-Geral Interino, pelas suas actividades quotidianas. Nvidia apresenta esse mecanismo como um fortalecimento de sua governança e sua interação com as autoridades.

O comunicado descreve uma organização de acompanhamento permanente. Não publica quaisquer conclusões de investigação, de verificação de violação ou de nova autorização de exportação.

Pedidos parlamentares sempre distintos

Em 11 de novembro, os senadores democratas Elizabeth Warren e Chris Coons pediram à administração dos EUA para manter registros de exportações avançadas de chips da Nvidia para a China e riscos de segurança nacional associados.

Sua abordagem foi dirigida ao Secretário de Comércio Howard Lutnick, Secretário de Estado Marco Rubio e Chefe de Gabinete da Casa Branca Stephen Miller. Estes incluíam comunicações com líderes da Nvidia, investigações sobre possíveis desvios de pulgas e decisões sobre controles de exportação.

Os dois senadores definiram 17 de novembro como o prazo para confirmação escrita da transmissão das instruções de conservação. O comunicado parlamentar consultado faz este pedido; não se pode dizer que os destinatários já responderam.

Esta abordagem baseia-se em relatórios de uma possível operação de inteligência estrangeira que visa Jensen Huang. As suspeitas levantadas pelos funcionários eleitos permanecem distintas dos fatos judicialmente estabelecidos. A criação de um comité interno não constitui nem uma prova de espionagem nem uma resposta definitiva às questões do Congresso.

Fontes:comunicação oficial da Nvidia;notícia Comunicado do Senador Warren e Coons 11 de novembro. Ilustração : Jensen Huang em Maio de 2024, Peter Dasilva / Comissão Europeia, © União Europeia,CC BY 4.0.

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