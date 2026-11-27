O Presidente ucraniano culpa Washington por dar prioridade ao Médio Oriente. Afirma que as entregas dos EUA de mísseis de defesa aérea são lentas, ao passo que a UE remete para Dezembro as suas discussões sobre a ajuda adicional.

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O Presidente ucraniano culpa Washington por dar prioridade ao Médio Oriente. Afirma que as entregas dos EUA de mísseis de defesa aérea são lentas, ao passo que a UE remete para Dezembro as suas discussões sobre a ajuda adicional.

Volodymyr Zelensky pediu aos Estados Unidos para intensificar a pressão sobre a Rússia em uma transmissão de entrevista sexta-feira, 27 de novembro. O Presidente ucraniano questiona a atitude de Washington nas conversações e diz que a prioridade dada ao Médio Oriente se reflete na ajuda dos EUA à Ucrânia. A declaração não é acompanhada do anúncio de uma nova sanção dos EUA ou de uma alteração do calendário das negociações.

Kiev desafia a posição de Washington como mediadora

Zelensky disse que Donald Trump apresentou Vladimir Putin como amigo após seu encontro na China. Ele acredita que a neutralidade demonstrada pelos Estados Unidos em sua mediação não faz diferença suficiente entre o país que lançou a invasão e o país que a sofreu. Ele pede a Washington que use o seu peso para obter concessões de Moscovo.

Entregas de defesa aérea no centro do desacordo

O presidente ucraniano também afirmou que as entregas de mísseis Patriot nos EUA eram lentas, enquanto a Ucrânia não tinha interceptadores contra mísseis balísticos. Segundo ele, Washington dedica mais atenção ao Oriente Médio. Ele não quantificou as entregas tardias e nenhum novo calendário do Pentágono foi anunciado em resposta a esta entrevista.

No dia anterior, Zelensky anunciou que Kiev estava trabalhando com seus parceiros para fornecer apoio adicional para proteger sua infraestrutura. Ele também tinha dito que, de acordo com as informações disponíveis para ele, a Rússia estava se preparando para uma nova grande greve. Este aviso não foi o anúncio de um ataque que já havia ocorrido.

A Europa remete os debates sobre a ajuda adicional para Dezembro

Em Bruxelas, o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que 24 Estados apoiaram o projecto de financiamento adicional para 2027, incluindo a Bulgária apenas para a componente não militar. A proposta da Comissão pode atingir 45 mil milhões de euros. Os líderes devem voltar à questão em Dezembro: este apoio político não vale a pena adoptar o empréstimo ou o calendário de pagamento.

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